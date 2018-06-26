Nihayet Galatasaray'a geliyor! İmza çok yakın...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı kırmızılılar, sezona yeni transferlerle başlayacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, transfer için startı veriyor... Sarı kırmızılıların eski gözdesi parçalı formayı giymek için rotayı İstanbul'a çevirdi... İşte detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Aslan aradığı golcüyü İngiltere’de buldu. Everton’la ciddi sorunlar yaşayan ve lig bitimiyle birlikte satış listesine konuyan Oumar Niasse, bir süredir Cim Bom’un radarındaydı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bafetimbi Gomis’in takımdan ayrılma ihtimaline karşın alternatif isimlerle görüşen Sarı-Kırmızılılar, yüksek maliyetler sebebiyle rotayı tekrar Niasse’a çevirdi. Senegalli forvetin durumunu öğrenmek üzere menacerler vasıtasıyla temasa geçen Galatasaray Yönetimi, ilk görüşmeden olumlu geri dönüş aldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Niasse’nin Galatasaraylı yöneticilere, “Everton’daki durumumla ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü bana gitmem ya da kalmam gerektiği konusunda hiçbir mesaj gelmedi. Kulübümle kontratım devam ediyor. Ama benim açımdan hiçbir sorun yok. Türkiye’yi çok seviyorum. Galatasaray büyük bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak. Ayrıca Fatih Terim gibi büyük bir antrenöre sahipler. Kulüpler arasında anlaşsın yeter. Çünkü bu tek taraflı bir konu değil” mesajını yolladığı öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Everton, Oumar Niasse’ı 2015-2016 sezonu devre arasında Lokomotif Moskova’dan 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldı. Geçen sezon Premier Lig’de 22 maçta 8 gol 3 asistle oynayan 28 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle istenmeyen adam haline geldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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2 senelik daha mukavelesi bulunan tecrübeli futbolcunun satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor. (Fanatik)