Haber Giriş: 13 Ocak 2020 - 07:59,
Nihat Özdemir'den acı tespit: Birbirlerinin cesedi üzerine basarak yükselmek istiyor
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yazarımız Fatih Çekirge'ye Türk futbolunu anlattı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le sohbet ediyoruz... 30 yıla yakın dostluğumuz var. Hiç futbol konuşmamıştık. Bu defa sordum: “Geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la Real Madrid stadını ziyaret etmiştik. Kupalarla dolu müzesine hayran olup sormuştum;
Sadece 3 yıldır profesyonel olmasına rağmen dünya çapında 2 madalya kazandığını belirten 19 yaşındaki milli voleybolcu, “Biz başarılıyız ama insanlar bunu göremiyor. Umarım ileride futbol ve basketboldan daha çok konuşuluruz” dedi.
14 milyarlık borcun 11 milyarı 3 büyüklerin
Çok ciddi borçları olduğunu biliyoruz. Toplamda ne kadar borçları var?
-Yaklaşık 14 milyar lira borç var. Bunun 11 milyar lirası Fenerbahçe, Galatarasay, Beşiktaş ve Trabzonspor’a ait. Tabii döviz borçları ve faiz sıkıntı yaratıyor. · Bu durumda Türk futbolu batmış gözüküyor. Federasyon da ‘kayyım’ gibi bir durumda. Ya da TMSF gibi bir şey... (Nihat Özdemir bir yorum yapmıyor..) Ama gerçek ortada.. Devam ediyor:
-Biz bu transfer kısıtlamalarını, lisans kısıtlamalarını koymasak UEFA koyacak. Cezalar gelecek. Biz onu engellemek için kuralları koyuyoruz. Buradan geri dönüş de artık yok...
Açık olan şu ki; Borç batağına saplanan kulüplerimizden Avrupa standardı beklemek artık bir hayal.. Evet.. Hepimiz bir takım tutuyoruz. Hepimizde bir renk sevdası var. Ama bu borç batağında ‘kara sevda’dan ileri gidemiyoruz.
BİZ OLMASAK UEFA DEVREYE GİRECEK
TFF Başkanı Nihat Özdemir, yazarımız Fatih Çekirge’nin sorularını yanıtlarken, takım harcama limitlerinden geri adım atmayacaklarını özellikle vurguladı. Özdemir, “Biz o kısıtlamaları koymasak UEFA koyacak ve cezalar gelecek. Biz onu engellemek için kuralları koyuyoruz” dedi.
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