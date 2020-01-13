Nihat Özdemir'den acı tespit: Birbirlerinin cesedi üzerine basarak yükselmek istiyor

14 milyarlık borcun 11 milyarı 3 büyüklerin Çok ciddi borçları olduğunu biliyoruz. Toplamda ne kadar borçları var?

-Yaklaşık 14 milyar lira borç var. Bunun 11 milyar lirası Fenerbahçe, Galatarasay, Beşiktaş ve Trabzonspor’a ait. Tabii döviz borçları ve faiz sıkıntı yaratıyor. · Bu durumda Türk futbolu batmış gözüküyor. Federasyon da ‘kayyım’ gibi bir durumda. Ya da TMSF gibi bir şey... (Nihat Özdemir bir yorum yapmıyor..) Ama gerçek ortada.. Devam ediyor: