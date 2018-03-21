Nihat Kahveci'den şampiyonluk çıkışı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda konuşan eski milli futbolcu Nihat Kahveci; Medipol Başakşehir'in, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında rakiplerinden avantajlı olduğunu belirtti.
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Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın Mart ayı etkinlikleri kapsamında Balıkesirliler ile bir araya gelen eski milli futbolcu Nihat Kahveci, futbol gündemini değerlendirdi. Sporun zirvesi konulu panelde spor spikerlerinden Yasin Dallı’nın konuğu olan Nihat Kahveci, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kahveci, herkesin en çok merak ettiği konuların arasında yer alan 'Bu sezon kim şampiyon olur' sorusuna, Başakşehir’in daha şanslı olduğu yanıtını verdi.
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Gerek oynadığı oyun, gerekse perfomans anlamında Başakşehir’in büyük bir avantaja sahip olduğunu dile getiren Kahveci, “Şu anda ligin lideri Galatasaray. Hafta sonunda Fenerbahçe -Galatasaray derbisi oynandı. O yüzden Başakşehir - Beşiktaş maçı çok kritik bir hal aldı. Başakşehir kazanarak kendi adına 3 puan, Beşiktaş’tan da 3 puan aldı.
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Fenerbahçe 2 puan kaybettiği için oldu 8 puan. Bir de Galatasaray 2 puan kaybettiği için toplamda 10 puan kazanmış oldu. Şu anda ligde ikinci sıradalar. Ben Başakşehir’in bu oyununu sürdürdüğü takdirde şampiyon olabileceğine inanıyorum. Ancak en kritik maçlar, Galatasaray’ın kendi sahasında Başakşehir’e karşı oynayacağı maç ve devamındaki Galatasaray - Beşiktaş maçı. Bu maçları kazanan takım şampiyon olur diyorum. Ama Başakşehir şampiyon olmak istiyorsa o bu sene. Bu yıldan sonra bu kadar fırsat bulamaz diye düşünüyorum. 1 puan önde olan Galatasaray tabii ki biraz daha favori. Ama Beşiktaş iyi oynadığı takdirde 3'üncü şampiyonluğunu tekrardan kazanabilir diye düşünüyorum” diye konuştu.
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Yasin Dallı’nın, Türkiye’de oynanan derbilerde en dikkat çekici derbinin hangisi olduğu sorusunu yanıtlayan Nihat Kahveci, Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinin her zaman en çok ilgi gören derbi olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü;
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“Türkiye’nin bir numaralı derbisi Galatasaray - Fenerbahçe derbisidir. Gerçekçi de olmak lazım. Ama oynanan futbol açısından da en kısır futbolun oynandığı derbilerden birisidir. Bunu da söylemek lazım. Bilmiyorum katılır mısınız; derbilerde en çok keyfi Beşiktaş - Fenerbahçe, Beşiktaş - Galatasaray maçlarında duyuyorum. Derbilere zevk katan, oynanan futbol ile keyif veren derbileri Beşiktaş oynuyor.”
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Program sonrasında spiker Yasin Dallı ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci’ye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler ve çiçek takdim edildi.