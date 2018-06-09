Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a çok sert sözler!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Nihat Kahveci ile Fikret Orman arasındaki gerilim sürüyor. Fikret Orman'ın açıklamaları üzere daha önce iki kez attığı tweetlerle gündeme oturan Nihat Kahveci, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde ''Bizden tefeci gibi para aldı'' açıklaması üzerine Nihat, 4 madde üzerinden Fikret Orman'a yüklendi ve çok sert ifadeler kullandı. Nihat Kahveci'nin ifadeleri şu şekilde:
Fotoğraflar: Arşiv
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"Fikret Orman! Üç senedir kulüp çalışanlarının kazandığı başarılarının getirisi olan paralar nerede? Kaç tane menajer ve oyuncu sana ve kulübe hukuk yoluyla dava açıp hakkını talep etmiş durumda veya hazırlığında?
Fotoğraflar: Arşiv
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Taraftarın aldığı kombinelerin karşılığı nerede? Hadi bana tefeci dedin... Buna sadece gülünür. Beşiktaş‘ta tefecilik yapıyor derken bana Beşiktaş‘ta tefeciler mi var demek istiyorsun?
Fotoğraflar: Arşiv
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FİKRET ORMAN NE DEMİŞTİ?
"Burak Yılmaz ile ilgili söylediklerim onun transferiyle ilgili değil. Babası bizde oynamış, kendisi de Beşiktaşlı dedim. Ben bunları her Beşiktaşlı oyuncu için söylemem. Nihat Kahveci bizden tefeci gibi para aldı.
Fotoğraflar: Arşiv
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O nedenle onun için böyle şeyler söylemem. Ancak Burak Yılmaz'ın böyle bir şeyi olmadı. Söylediklerimin arkasında bir mana çıkmasın. Burak Trabzonspor'un oyuncusu."