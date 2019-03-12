Neymar'la geçirdiği geceyi anlattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriNeymar'la geçirdiği geceyi anlattı
GeriFutbol Neymar'la geçirdiği geceyi anlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Fanatik
12 Mart 2019 - 11:07,

Neymar'la geçirdiği geceyi anlattı

İsviçreli model Liza Brito Brezilya'da gündeme oturdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/18

İsviçreli model Liza Brito, Neymar ile Paris'te bir gece geçirdiğini itiraf ederek gece ile ilgili detayları anlattı.

2/18

"İş arkadaşlarımla Paris'teydim. Neymar'ın en yakın arkadaşı bizi aradı ve bir otele davet etti" dedi.

3/18

Oteldeki anlarından bahseden 20 yaşındaki güzel, "Oldukça eğlenceliydi. Çok iyi anlaştık ve uzun süre dövmelerden bahsettik" dedi ki dövmeler iki ismin de fazlasıyla ilgili olduğu bir alandı.

4/18

Neymar'ın villasında fotoğraf çekildiği ve böylece oyuncunun evinde olduğunun ortaya çıktığı iddiasını ise Brito reddediyor.

5/18

Brito'ya göre eve gitmek için arabaya binildiği sırada bir magazin muhabirinin kendilerini görmüş olabileceğini belirtiyor.

6/18

Brito, bu açıklamaları sonrası Brezilya'da oldukça popüler hale geldi.

7/18

20 yaşındaki güzelin bu olaylar yaşanmadan önce Instagram'da 4.000 takipçisi bulunurken kısa sürede bu sayı 24.000'e çıktı.

8/18

Brito ile Neymar ise henüz Instagram'da birbirlerini takip etmiyorlar.

9/18

Neymar'ın evinde çekildiği fotoğrafı paylaştığı için Brito ile arasının kötü olduğu belirtiliyor.

10/18

Brito, Neymar'ı bu fotoğrafı paylaşmadığına inandıramamış durumda.

11/18

Durumdan rahatsızlığını belirten Brito, "Onunla tekrar görüşmek istiyorum" dedi.

12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Fransa Ligue 1'de PSG forması giyiyor... (VİDEO)

18/18

İddaa’da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Neymar'la geçirdiği geceyi anlattı

Toshack'tan olay itiraflar: Türkiye...

Zidane'ın pantolonu imza törenine damga vurdu

Şaşırtan değişim! Burak Yılmaz...