Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Neymar'ın tecavüz davasında flaş gelişme! Oteldeki o görüntüler sonrası...
Neymar'ın bir otelde buluştuğu kadına tecavüz ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Model Najila Trindade geçtiğimiz günlerde kendisine şiddet uyguladığı ve tecavüz ettiği iddiasıyla Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ı suçlamıştı.
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İddialardan birkaç gün sonra da olaya ait görüntüler ortaya çıkmıştı.
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Bir otel odasına gizli yerleştirilen kamera görüntülerinde Neymar'a suç duyurusunda bulunan kadının konuşmadan hemen sonra futbolcuya vurduğu ve arbede yaşandığı görülüyordu.
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Görüntülerde model Najila Trindade’nin Neymar’a saldırırken bunu bir gün önce dövüldüğü için yaptığını söylüyordu. Orijinali yaklaşık 7 dakika olan Portekizce konuşmalarda Najila'nın "O zaman ben sana vururum. Neden biliyor musun? Çünkü dün bana saldırdın ve beni burada yalnız bıraktın" dediği Neymar'ın ise "Hayır, dur" diyerek ayağa kalktığı anlaşılıyordu.
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Bu görüntülerden sonra yıldız futbolcunun tecavüz soruşturmasında Brezilya polisi raporunda delil yetersizliği olduğunu açıklamıştı.
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Dün ise davanın düşürülmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.
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Model Najila Trindade'ye dolandırıcılık, gasp ve iftira suçlamalarından dava açılmasına karar verildi.
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Savcılar Trindade'nin suçlamalarında tecavüz değil, 'iftira ihbar ve gasp belirtileri' bulduklarını söyledi.
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Trindade'nin eski kocası Estivens Alves'in ise 'yayınlanan erotik içeriği sızdırmaktan' yargılanmasına karar verildi... Alves'in, eski eşinin Neymar ile görüntülerini internete sızdığı iddia edildi.
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Neymar'ın Fransa Ligue 1 kariyerinden kesitler izliyoruz...