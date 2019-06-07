Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Neymar'ı tecavüzle suçlayan Najila Trindade'den olay açıklamalar: 'Prezervatif kullanmak istemedi ve bana...'
Ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar'ın kendisine tecavüz ettiği iddiası ile polise başvuran Najila TrindadeBrezilya'da bir televizyon kanalına çıktı...
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SBT Brasil Televizyonu'na konuşan Trindade, Neymar'ın 15 Mayıs'ta Paris'te bir otel odasında kendisine hem tecavüz ettiğini hem de saldırdığını öne sürdü.
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Fransa'nın Paris St-Germain (PSG) takımında forma giyen Neymar ise Instagram hesabından Najila Trindade'yle arasındaki Whatsapp yazışmalarını paylaştı ve kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.
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26 yaşındaki kadın, televizyon röportajında, yıldız oyuncudan hoşlandığını ve onunla cinsel ilişkiye girmek istediğini kabul etti.
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Neymar'ın aldığı uçak bileti ile Brezilya'dan Fransa'ya uçan Trindade, Paris'te lüks bir otel odasında ünlü futbolcu ile buluştuğunu anlattı.
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Genç kadın, Neymar'ın prezervatif kullanmak istememesi nedeniyle aralarında gerginlik çıktığını söyledi. Trindade, sonrasında saldırganlaşan Neymar'ın "durmasını istediği halde kendisine tecavüz ettiğini ve saldırdığını" öne sürdü.
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Ortaya çıkan "otel videosunda" neler yer alıyor?
Najila Trindade'nin çektiği iddia edilen görüntülerde, bir kadın ile erkek arasında tartışma yaşandığı görülüyor.
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Videodaki kadın, "Sana vuracağım neden biliyor musun, çünkü dün sen beni dövdün" diyor.
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Neymar da 26 yaşındaki Trindade ile iki kez buluştuğunu açıklamıştı. Trindade, SBT televizyonuna verdiği röportajda, ikinci kez Neymar'ı görmeye gitme amacının "olanları kanıtlamak ve adalet aramak" olduğunu söyledi.
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Sao Paulo polisi, Paris'te yaşandığı iddia edilen suçlamalarla ilgili soruşturma yürütüyor.
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Najila Trindade, "duygusal olarak sarsılmış olması ve başka bir ülkede gerçekleri bildirmekten korkması" nedeniyle Fransız polisine başvurmadığı ifade etmişti.
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Röportajdaki iddialara ünlü futbolcu henüz yanıt vermedi. Ancak babası Neymar dos Santos, görüntülerin oğlunun masumiyetini kanıtladığını ve bunun bir tuzak olduğunu gösterdiğini savundu.
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: Neymar'a inanıyorum
Çarşamba akşamı Brezilya ile Katar arasında oynanan maçta forma giyen Neymar ise karşılaşmanın 20'nci dakikasında sakatlanarak sahayı terk etti.
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Yıldız oyuncuyu kaldırıldığı hastanede Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ziyaret etti. Bolsonaro bu ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, Neymar için "Ona inanıyorum" demişti. 27 yaşındaki futbolcu, Katar maçını "kariyerindeki en zor karşılaşma" olarak nitelemişti.