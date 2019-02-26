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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER / Foto: AP
26 Şubat 2019 - 14:25,

Neymar'ı ağlatan hikaye! Canlı yayında hüngür hüngür ağladı...

Dünya yıldızı futbolcu Neymar, çıktığı bir televizyon röportajında eski bir hikayesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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İşte detaylar...

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Brezilya'nın Globo Esporte kanalında röportaj veren genç oyuncu, Lionel Messi ile olan ilişkisini anlatırken epey duygulandı.

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Neymar röportajında şu ifadeleri kullandı:

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Herkese anlattığım bir hikaye var. Yardıma en çok muhtaç olduğum zamanda, takımdaki o adam, dünyanın en iyisi (Messi) bana kucak açtı.

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Benimle konuştu ve dedi ki, "Gel buraya. Kendin olmalısın, Santos'taki gibi kendini mutlu hissetmelisin. Utangaç olma"

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"Benden veya bu kulüpten başka birinden sakın çekinme. Biz burada sana yardım etmek için varız."

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PSG'ye 222 milyun Euro'luk rekor bedele transfer edilen Sambacı'nın Barça'ya tekrar döneceği konuşuyoru. Neymar'ın Barcelona'da ve oradaki eski takım arkadaşlarıyla sıkı bir bağı bulunuyor.

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Zor günler geçirdiğini söyleyen Neymar, "Zordu, çok zordu... Dürüst olmak gerekirse güçlük çektim çünkü Messi'nin Barcelona'daki yeri çok özeldi." dedi.

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Neymar transfer olduğunda Lionel Messi ile ego savaşı yaşayacağı düşünülüyordu; fakat Neymar ile Arjantinli yıldızın yakaladığı uyum eleştirileri haksız çıkardı.

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2017'de PSG'ye transfer olan Neymar 53 maçta 48 kere fileleri sarstı. Paris'teki süre içinde de ayak kırığı gibi ciddi bir sakatlığı atlattı.

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Fransa Ligue 1'de en yakında rakibinin 17 puan önünde lider olan PSG ekibi ligi birkaç senedir domine ediyor.

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Neymar Barcelona'da oldukça başarılı bir dönem geçirmiş ve ardından PSG'ye transfer olmuştu... (VİDEO)

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