Neymar'a kötü haber! Gomis...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında da golünü attı. Bu durum ise Neymar'ı yakından ilgilendiriyor.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Galatasaray'ın bu sene transfer ettiği Gomis, Sarı-Kırmızılılar'ın gol yükünü çekmekte.
Foto: AJANSLAR
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PSG'nin Barcelona'dan rekor transfer ücreti ile kadrosuna kattığı yıldız isim gollerine devam ederken, yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan uzak kaldı. Gomis, Altın Ayakkabı yarışında Neymar'ı geride bıraktı.. Altın Ayakkabı yarışında son durum şu şekilde;
Foto: AJANSLAR
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16) Burak Yılmaz
Trabzonspor
Ülke kat sayısı: 1.5
Gol: 22
Puan: 33.
Foto: AJANSLAR
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15) Dries Mertens
Napoli
Ülke kat sayısı: 2
Gol: 17
Puan: 34
Foto: AJANSLAR
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15) Jami Vardy
Leicester City
Ülke kat sayısı: 2
Gol: 17
Puan: 34.
Foto: AJANSLAR
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15) Karl Toko Ekambi
Angers
Ülke kat sayısı: 2
Gol: 17
Puan: 34.
Foto: AJANSLAR
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11) Neymar
PSG
Ülke kat sayısı: 2
Gol: 20
Puan: 40.
Foto: AJANSLAR
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10) Bafetimbi Gomis
Galatasaray
Ülke kat sayısı: 1.5
Gol: 27
Puan: 40,5.
Foto: AJANSLAR
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9) Paulo Dybala
Juventus
Ülke kat sayısı: 2
Gol: 21
Puan: 42.
Foto: AJANSLAR
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9) Sergio Agüero
Manchester City
Ülke kat sayısı: 2
Gol: 21
Puan: 42.
Foto: AJANSLAR
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8) Luis Suarez
Barcelona
Ülke kat sayısı: 2
Gol: 23
Puan: 46.
Foto: AJANSLAR
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7) Cristiano Ronaldo
Real Madrid
Ülke kat sayısı: 2
Gol: 24
Puan: 48.
Foto: AJANSLAR
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6) Jonas
Benfica
Ülke kat sayısı: 1.5
Gol: 33
Puan: 49,5.
Foto: AJANSLAR
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5) Edinson Cavani
PSG
Ülke kat sayısı: 2
Gol: 25
Puan: 50.
Foto: AJANSLAR
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4) Harry Kane
Tottenham
Ülke kat sayısı: 2
Gol: 26
Puan: 52.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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4) Mauro Icardi
Inter
Ülke kat sayısı: 2
Gol: 26
Puan: 52.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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3) Robert Lewandowski
Bayern Münih
Ülke kat sayısı: 2
Gol: 28
Puan: 56.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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2) Ciro Immobile
Lazio
Ülke kat sayısı: 2
Gol: 29
Puan: 58.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
19 / 22
2) Lionel Messi
Barcelona
Ülke kat sayısı: 2
Gol: 29
Puan: 58.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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1) Mohamed Salah
Liverpool
Ülke kat sayısı: 2
Gol: 31
Puan: 62.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Haftanın en güzel golleri burada! Ligue 1'de geride kalan haftada atılan en iyi 5 golü izlemek için videoya tıklayınız...