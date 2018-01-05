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Neymar ve Bruna Marquezine fena yakalandı!
Futbol
Neymar ve Bruna Marquezine fena yakalandı!
"Dünyanın en çok kazanan futbolcusu” unvanını kazanan
Neymar
, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi
Bruna Marquezine
ile öpüşürken objektiflere yakalandı.
Spor Arena Haber
05.01.2018 - 08:01
SON GÜNCELLEME
05.01.2018 - 08:14
Spor Arena Haber
05.01.2018 - 08:01
SON GÜNCELLEME
05.01.2018 - 08:14
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"Dünyanın en çok kazanan futbolcusu” unvanını kazanan Neymar, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Bruna Marquezine ile öpüşürken objektiflere yakalandı. (Fotoğraflar: Instagram)
Spor Arena Haber
05.01.2018 - 08:01
SON GÜNCELLEME
05.01.2018 - 08:14
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25 yaşındaki ünlü futbolcu ve oyuncu sevgilisi, Fernando de Noronha’da düzenlenen yat partisinin keyfini çıkarırken arkadaşlarıyla da bol bol eğlendi.
Spor Arena Haber
05.01.2018 - 08:01
SON GÜNCELLEME
05.01.2018 - 08:14
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Neymar, geçen ağustos ayında beş yıllık ilişkisinin ardından Bruna Marquezine ile yollarını ayırmıştı.
Spor Arena Haber
05.01.2018 - 08:01
SON GÜNCELLEME
05.01.2018 - 08:14
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Spor Arena Haber
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