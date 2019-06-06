Neymar şoku!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Neymar'ın başı bu aralar dertten kurtulmuyor. Yıldız futbolcu, saha dışındaki sıkıntılarının yanı sıra dün yaşanan olayla sarsıldı.
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İşte detaylar...
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Tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya kalan Neymar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kendisine tuzak kurulduğunu açıklamıştı.
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Paris'te bir otelde sosyal medyadan tanıştığı kadınla birlikte olan Neymar'a şok bir suçlama yapılmıştı.
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Sosyal medyadan konuya açıklık getiren Sambacı, kendisine bir komplo kurulduğunu ve tuzağa düştüğünü, suçlamaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.
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Haberlere göre avukatları, suçlamayı yönelten kadını temsil etmeyi bıraktı. Kadının polise rızasıyla birlikte olduğunu açıkladıktan sonra ağız değiştirdiği ve birden bire tecavüz olayını ortaya attığı belirtildi.
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Bu olayı unutmak isteyen ve sahalara dönen Sambacı, Brezilya Milli Takımı kampına katılmıştı. Neymar burada da uslu durmadı ve yine basına konu olacak bir harekete imza attı.
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Helikopter ile idman yaptıkları sahaya gelen Neymar, antrenmana katılmak için hava yolunu kullandı.
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PSG'de geçen sezon sık sık sakatlık sorunları yaşayan dünyanın en pahalı futbolcusu, bir şanssızlık da milli takımda yaşadı.
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Dünya yıldızı Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın Katar ile yaptığı hazırlık maçında sakatlandı. Ayak bileği dönen ve destekle oyundan çıkan Neymar'ın Amerika Kupası'nda (Copa America) forma giyemeyeceği belirtildi.
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Brezilya maçı 2-0 kazanırken Neymar'ın durumu yüzünden galibiyete sevinemedi.
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Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun 2019 Amerika Kupası'nda yer alamayacağı belirtildi. Neymar stadı koltuk değnekleriyle terk etti.
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Ayak bileğinde kırık tespit edilen Neymar, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Copa America'da Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyemeyecek.
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Brezilya'nın teknik direktörü Tite, geçen ay yaptığı açıklamada, Copa America'da kaptanlık görevinin Neymar'dan alınarak Dani Alves'e verildiğini duyurmuştu.