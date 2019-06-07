Neymar koltuk değnekleriyle karakolda! 'Ciddi endişe duyuyoruz'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Najila Trindade adlı kadının tecavüzle suçladığı Neymar, Rio de Janeiro'da polise ifade verdi. Ünlü futbolcu karakola koltuk değnekleriyle geldi.
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Ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar'ın kendisine tecavüz ettiği iddiası ile polise başvuran Najila Trindade Brezilya'da bir televizyon kanalına çıkmış, Neymar'ın 15 Mayıs'ta Paris'te bir otel odasında kendisine hem tecavüz ettiğini hem de saldırdığını öne sürmüştü.
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Fransa'nın Paris St-Germain (PSG) takımında forma giyen Neymar ise Instagram hesabından Najila Trindade'yle arasındaki Whatsapp yazışmalarını paylaştı ve kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.
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26 yaşındaki kadın, televizyon röportajında, yıldız oyuncudan hoşlandığını ve onunla cinsel ilişkiye girmek istediğini kabul ettiğini söyledi. Neymar'ın aldığı uçak bileti ile Brezilya'dan Fransa'ya uçan Trindade, Paris'te lüks bir otel odasında ünlü futbolcu ile buluştuğunu anlattı.
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Genç kadın, Neymar'ın prezervatif kullanmak istememesi nedeniyle aralarında gerginlik çıktığını söyledi. Trindade, sonrasında saldırganlaşan Neymar'ın "durmasını istediği halde kendisine tecavüz ettiğini ve saldırdığını" öne sürdü.
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VE NEYMAR KARAKOLDA
Bu gelişmelerin ardından Neymar bugün karakola geldi.
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Çarşamba günü Brezilya-Katar maçında sakatlanan Neymar ise koltuk değnekleriyle karakola gitti.
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MasterCard yasal durum netleşene dek Neymar'ın oynadığı reklamları durdurma kararı aldı. Nike'dan da "Ciddi endişe duyuyoruz" açıklaması geldi.
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Reuters haber ajansına konuşan avukatı Maira Fernandes, "Neymar ifadesini verdi. İlk fırsatta karakola gelerek suçlamalara karşı çıkmak istediğini söyledi" dedi ve ekledi:
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"Müvekkilimizin masumiyetinin kanıtlanacağına eminiz. Süreç kapsamlıydı ve Neymar tüm soruları yanıtladı."
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Najila Trindade, Neymar için "mesajlaşmalarda verdiği izlenimden çok farklı, son derece agresif bir kişi" ifadelerini kullandı.
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Ortaya çıkan "otel videosunda" neler yer alıyor?
Najila Trindade'nin çektiği iddia edilen görüntülerde, bir kadın ile erkek arasında tartışma yaşandığı görülüyor.
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Videodaki kadın, "Sana vuracağım neden biliyor musun, çünkü dün sen beni dövdün" diyor.
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Neymar da 26 yaşındaki Trindade ile iki kez buluştuğunu açıklamıştı.
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Trindade, SBT televizyonuna verdiği röportajda, ikinci kez Neymar'ı görmeye gitme amacının "olanları kanıtlamak ve adalet aramak" olduğunu söyledi.