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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
Foto: AP
05 Haziran 2019 - 17:13,

Neymar helikopterle idman sahasÄ±na indi

DÃ¼nya yÄ±ldÄ±zÄ± BrezilyalÄ± futbolcu Neymar, antrenmana helikopter ile geldi.

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Her yaptÄ±ÄŸÄ± hareket olay olan Neymar, milli takÄ±m ile kamp yaptÄ±ÄŸÄ± idman sahasÄ±na helikopter ile indi.

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BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n antrenman sahasÄ±na havadan geldiÄŸini gÃ¶renler ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± gizleyemedi ve onu Ã§ekmek iÃ§in telefonlarÄ±na sarÄ±ldÄ±lar

3/12TUZAÄžA DÃœÅžTÃœ

TUZAÄžA DÃœÅžTÃœ

Paris Saint Germain takÄ±mÄ±nda forma giyen futbolcu Neymar'Ä±n bir kadÄ±na tecavÃ¼z ettiÄŸi konusu gÃ¼ndemi epey meÅŸgul etti.

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BrezilyalÄ± futbolcunun kendisine tecavÃ¼z ettiÄŸini iddia eden kadÄ±n, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± yeni paylaÅŸÄ±mla, Neymar'Ä± tehdit etti.Â

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Elinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin olduÄŸunu ve paylaÅŸmasÄ± durumda Neymar'Ä±n dÃ¼nyasÄ±nÄ± baÅŸÄ±na yÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren kadÄ±n, "FÄ±rsatÄ±m olsa onu ÅŸuracÄ±kta Ã¶ldÃ¼rÃ¼rÃ¼m" ifadesini kullandÄ±.

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Bu arada kadÄ±nÄ± temsil eden avukat firmasÄ±, mÃ¼vekkillerini bÄ±raktÄ±.

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GerekÃ§e olarak ise kadÄ±nÄ±n ilk Ã¶nce Neymar ile kendi rÄ±zasÄ± ile birlikte yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ktan bir sÃ¼re sonra ifade deÄŸiÅŸtirmesi olarak belirtildi.Â

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GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Instagram'dan bir aÃ§Ä±klamada bulunan Neymar, tecavÃ¼z iddialarÄ±nÄ± reddederek, kendisine bir tuzak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ beyan etmiÅŸti.Â 

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