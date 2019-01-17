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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Instagram ve twitter
17 Ocak 2019 - 14:37,

Neymar elinde tabakla Nusret'i bekledi! Sosyal medya yıkıldı...

Yaptığı şovlarla son zamanların gözde steakcisi Nusret bu kez PSG takımına şov yaptı.

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Bir çok ünlü ismin gittiği ve bol paylaşımlar yaptığı Nusret bu kez Fransız devi Paris Saint Germain takımını ağırladı.

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PSG'nin yıldız ismi Neymar ve Mbappé ile fotoğraf çekilen Nusret bunu Instagram hesabından da paylaştı.

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Nusret'in, Neymar ile çekilen videosunu Instagram hesabından paylaştıktan 5 saat sonra videonun 3.8 milyon kez görüntülendi.

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Bu paylaşımlar sonrasında sosyal medya adeta yıkıldı. İşte yapılan paylaşımlar;

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Fransa Ligue 1'de Neymar'ın oynamadığı son maçta PSG, deplasmanda Amiens'i 3-0 yenmişti...

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