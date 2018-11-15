Neustadter'den flaş Mesut Özil açıklaması!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter, ülkesinin Almanya ile bu akşam oynayacağı hazırlık maçı öncesinde çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Daha önce 2 defa da Alman Milli Takımı'nın formasını giyen tecrübeli savunmacı Bild gazetesine konuştu. İşte röportajın tamamı:
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Almanya'ya karşı oynadığını düşündüğün zaman kafandan neler geçiyor?
Pek çok şey! Çok özel ve duygusal bir maç olacak. Alman futbolcuları da, Joachim Löw'ü de tanıyorum. Hayatımın büyük bir kısmını Almanya'da geçirdim.
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Rus Milli Marşı'nı söylüyor musun?
Evet, neticede ülkem için oynuyorum. Bunda hiçbir sorun yok. Aynı şekilde Almanya için oynadığımda da ulusal marşı söylüyordum. Kendimi her iki ülkeye de ait hissediyorum.
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Ülke değiştirmek senin için zor oldu mu?
Pek değil. Kendimi, hiçbir zaman tamamen Alman ya da tamamen Rus gibi hissetmedim. Ukrayna'da doğdum. Babam hem Alman hem Rus, annem ise Rus'tu. 4 yaşındayken Karlsruhe'e taşındık çünkü babam orada futbol oynuyordu. Almancayla da orada tanıştım. 2016'da Rus vatandaşı olduktan sonra Avrupa Futbol Şampiyonası başladı. Hayal etmesi daha kolay bir durumdu. Koç, 23 kişilik kadroya beni de aldı ve hemen milli takıma girdim. Takım arkadaşlarım beni hemen kabul etmediler, Avrupa Şampiyonası oynamak için Rusya vatandaşı olduğumu düşündüler. Ancak benim akıcı bir şekilde Rusça konuştuğumu bilmiyorlardı. Aradan geçen zamanda takım içinde kabul gören ve tanınan bir oyuncu oldu.
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Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirerek bir skandalı tetiklediler. Sen, Vladimir Putin'le fotoğraf çektirir miydin?
Evet, neden çektirmeyeyim ki? Ben Rusya için oynuyorum.
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Rusya'da oy kullanma hakkına sahipsin. Putin'e mi oy veriyorsun?
Yorum yok.
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Almanya ile Rusya arasında hep bazı yanlış anlaşılmalar olmuştur. Diğer milli oyuncular da Almanya'ya giderler mi?
Aramızda politika konuşmuyoruz ancak Bundesliga'dan bahsediyoruz. Taraftarlar ve statlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bense herkese fırsat buldukları takdirde Almanya'ya gitmeleri gerektiğini söylüyorum.
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Bundesliga hâlâ seni cezbediyor mu?
Kariyerimin sonunda bir ya da iki yıl yeniden Bundesliga'da oynamak benim için rüya gibi olur. Ancak bunun için yeterince fit olmam lazım. Şu an için böyle bir meselem yok. Fenerbahçe'yle olan kontratım sezon sonuna kadar sürüyor. Öyle zannediyorum ki ara transferde oturup ne olacağını konuşacağız.Takımda doping var mı? Dünya Kupası sırasında Rus takımına karşı bu tip suçlamalar oldu."Ah, yine aynı mesele! Biliyorsunuz, bu beni yalnızca öfkelendiriyor. Dünya Kupası'ndaki her maçımızdan önce en az iki defa kontrol edildik. Aynı şekilde antrenmanlarda da doping testleri yapıldı. Asla doping yapmadım ve takım arkadaşlarıma da bu konuda kefilim. Elbette oyuncularımız daha çok koşuyorlar. Ancak antrenmanda neler yaptığımızı da biliyorum. Ek olarak takımdaki oyunculardan biri hariç hepsi Rus Ligi'nde oynadı. Tüm bir sezon boyunca hep Şampiyonlar Ligi hem de ligde oynamakla maksimum 15 maça çıkmak arasında fark var.
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Ne sıklıkla Rusya'da bulunuyorsun?
Eskiden her yaz Kırgızistan'daki büyükanne ve büyükbabamı ziyaret ederdim. 15-16 yaşlarındayken teyzem Moskova'ya taşındı ve büyükanne ve büyükbabam da Seratov'a yerleşti. Onları birer defa ziyaret ederdim. Ancak futbolda işler ciddileştikçe Rusya'ya gidecek zamanım olmadı. Şu anda bile yalnızca milli maç varsa Rusya'ya gidebiliyorum. Büyükannem her zaman Moskova'ya gelir ve beni izler.
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Alman olmak nedir? Rus olmak nedir?
İki farkı kültürle büyüdüğüm için mutluyum. Disiplinli bir insanım ve dakik olmak benim için çok önemli. Aynı zamanda bir Rus kadar duygusalım ve aile odaklıyım.
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Milli takımdaki antrenörünüz Cherchesov da Almanca konuşabiliyor. Almanca soyunma odasında gizli bir dil mi?
Hayır. Bazı kelimeleri Almanca söylüyor ama Rusça konuşuyoruz. Bu sayede herkes birbirini anlıyor ve kimse kendisini dışlanmış hissetmiyor.
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Bayern Münih forması giyen Sandro Wagner, takımlarının bu sezonki kötü performanslarına rağmen Bundesliga'yı kazanmak zorunda olduklarını söyledi.