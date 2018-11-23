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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
23 Kasım 2018 - 14:37,

Nereden nereye! Muhammed Demirci...

Nereden nereye... Barcelona'nın kapısından döndü, şimdi TFF 1. Lig'de...

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Yerli Messi olarak lanse edilen ve henüz 15 yaşındayken gösterdiği performansla dikkat çeken Muhammed Demirci, kariyerindeki düşüşle dikkat çekiyor...

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"Türk Messi" olarak anılan Muhammed Demirci futbolumuzun en büyük hayal kırıklıklarından biri olma yolunda hızla ilerliyor...

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Muhammed Demirci... 11 yaşında Beşiktaş tarafından genç yetenek olarak keşfedilmişti. Önce Gaziosmanpaşa Gençlerbirliği'ne götürüldü daha sonra ise 2006'da Beşiktaş kulübünün altyapısına seçildi.

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2007 yılında Barcelona'ya davet edilen Muhammed Demirci, o dönem Messi ve Ronaldinho'yla bile kıyaslanmıştı.

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2006 Mart ayında takımla sözleşme imzalayan genç futbolcu, basına tanıtıldı. 2008 yılında bir çok ünlü kulübün kendisine talip olduğu söylendi.

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Bu kulüpler arasında Juventus, Chelsea ve West Ham United vardı. Hatta, Muhammed Barcelona tarafından da İspanya'ya davet edildi.

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Barcelona'nın iki hafta denediği ve beğendiği Muhammed için Beşiktaş'ın 5 milyon euro istediği, maliyetinden dolayı Katalanlar'ın transferden vazgeçtiği öne sürülmüştü.

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Muhammed Demirci ismi duyulunca sürekli televizyonlarda göründü. Çok yüksek fiyatlarla yapılan kontrat sonrası ilk işi araba almak olan Demirci, gecelerde de boy göstermeye başladı.

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Muhammed Demirci, 2014 yılında Norveç'in Rosenborg takımında antrenmanlara çıkmış ancak yetersiz bulunmuştu.

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2015'te ise Belçika 1. Lig ekiplerinden Mouscron'a transfer olan Muhammed, orada da ilk 18'e dahi giremedi.

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Muhammed'in son durağı ise TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor oldu.

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23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 100 bin Euro.

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