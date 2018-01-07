Negredo'nun yanına bir Boğa daha! İspanyol yıldız...
Cenk Tosun'u, Everton'a satan Beşiktaş'a ünlü bir isim önerildi... Son kararı Şenol Güneş verecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş Yönetimi Cenk Tosun'un Everton'a transferinden sonra golcü arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim Gignac, Larin, İslam Slimani ve Demba Ba gibi isimler üzerinde dururken flaş bir isim daha önerildi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Menajerler Beşiktaş'a İspanyol kulübü Atletico Madrid'de forma giyen Torres'i tavsiye etti. Atletico Madrid'de bu sezon istediği şansı bulamayan Torres 19 resmi karşılaşmada fileleri sadece 4 kez havalandırdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran'da bitecek olan Torres'i uygun bir rakamla getireceklerini söyleyen menajerler Beşiktaş'tan cevap bekliyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Başkan Fikret Orman'ın Torres'i ciddi biçimde düşündüğü ancak Şenol Güneş'le bir görüşme yaptıktan sonra cevap vereceği öne sürüldü. Torres'in yapılacak teklife sıcak bakması bekleniyor. (Takvim)