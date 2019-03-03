Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Arena / DIŞ HABERLER - Fotoğraflar: AP, Reuters, AFP
03 Mart 2019 - 11:37,
Neden hep bunu yapıyor? Mourinho açıkladı...
El Clasico'ya oyun ve skordan çok kaptanların kavgası damga vurdu! Messi'nin yüzüne darbede bulunan Sergio Ramos, maçtan sonra ilginç açıklamalar yaptı... Yayıncı kuruluşta maçı yorumlayan Jose Mourinho ise olaya ilginç bir yaklaşım getirdi.
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İşte detaylar...
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İlk yarıda gerçekleşen olay hakkında konuşan Madrid ekibinin kaptanı, "Böyle şeyler oluyor. Bunu kasten yapmadım ama o yanlış anladı ve olay çıkardı" diye konuştu.
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BeIN Sports'ta yorum yapan teknik direktör Jose Mourinho ise Real Madrid'deki eski öğrencisi olan Ramos'un derbilerde neden böyle davrandığını maç içinde şöyle açıkladı:
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"Ramos oyunun bir yerde değişmesi gerektiğini biliyor ve bunun için de tansiyonu biraz artırıyor. Bence oyun şimdiye kadar yumuşak gitti"
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"Bence pozisyon kırmızı kart değildi. Hatta bana kalsa sarı bile değil. Oyunun tansiyonu tam Barcelona'ya göreydi. Topa sahip oldular, topu çevirdiler ve sonucu aldılar."
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"Real Madrid orta sahası alan savunması yapıyor. Kimse Busquets'e baskı yapmıyor ve onu serbest bırakıyorlar. Golde Rakitic'i Ramos karşıladı, neden? Çünkü orta saha o sırada uyuyordu. Yeterince baskı yapmadılar"
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Sergio Ramos'un El Clasico'daki vukuatları ilk değil. İspanyol yıldız daha önceki maçlarda da buna benzer hareketlerde bulundu. O olaylardan öne çıkanlar şu şekilde:
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2017'deki derbide Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, maçın 63. dakikasında kendisinden topu isteyen Messi'ye önce topu uzattı, ardından havaya atarak dalga geçti. Arjantinli futbolcu, bu olayın ardından Ramos'a küfür etti.
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SALAH'IN OMZUNU ÇIKARDI
2018 Şampiyonlar Ligi finali… Liverpool maça çok hızlı başlıyor ve başrolde Salah var. Dalga dalga gelen atakları savuşturmakta zorlanan Real Madrid’de devreye Sergio Ramos giriyor! Salah’ı omzundan çekip yere indiren İspanyol, Mısırlı oyuncuyu devre dışı bırakıyor. Sonrasında maçta belirgin şekilde Real Madrid üstünlüğü ele alıyor ve gece sonunda kupayı da kazanıyor.
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COSTA'YA TÜKÜRDÜ
2018 UEFA Süper Kupası finali… Geçtiğimiz yıllarda Atletico ile Real’i karşı karşıya getiren maçlarda rahat durmayan ikili, Sergio Ramos ile Diego Costa yine karşı karşıya! Bir keresinde Ramos, Costa’ya tükürmüş, karşılığında Costa da Ramos’a eldivenini çıkartıp vurmuştu. Süper Kupa finalinde ise yine bir pozisyonda mücadele içindeydiler ve Diego Costa, yere düşen Sergio Ramos’un üstünden geçmeye çalışmıştı.
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PUYOL'A TOKAT!
La Liga’da El Clasico mücadelesi… Dakikalar 90+3, Barcelona 5-0 önde ve Sergio Ramos yenilgiyi hazmedemediği için yine iş başında! Messi’ye sert bir faul yapınca ortalık karışıyor, olayı ayırmaya gelen Puyol’u da bir tokat darbesiyle yere indiriyor! (2010-11 sezonu)
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SUAREZ'İ YERDEN YERE FIRLATTI!
2017 sezonunun başlangıcı... İspanya Süper Kupası'ndayız... Keylor Navas'tan sıyrılmaya çalışırken Luis Suarez kendini yerde buluyor. Sergio Ramos hemen olay yerinde ve yerde olan Luis Suarez'i yaka paça ordan alıp buraya atıyor. Tekrar görüntülerinde Suarez'in kendini yere bıraktığı açıkça belli ama Ramos'un olaya dahil olmasıyla gerginlik yine tavan yapıyor.
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RONALDINHO'YA TEKME!
2006/07 sezonun La Liga maçı... Ronaldinho'nun kıvrak bilek hareketleri karşısında çaresiz kalan Sergio Ramos, çalımı yedikten sonra Brezilyalı yıldıza bir tekme savuruyor. Hakem sarı kartla geçiştiriyor...