Ne yaptın Elif! Neymar'ın partisinin ardından...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Paris Saint-Germain'de (PSG) top koşturan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, 27. yaş gününü verdiği partiyle kutlamıştı...
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Partiye katılanlar arasında tanıdık bir isim de vardı...
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Kırmızı renk temalı bir partiye birçok futbolcu ve ünlü isim katılırken, o isimler arasında bir de Türk model yer aldı.
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İkilinin el ele fotoğraf vermesi dikkatlerden kaçmamış, görüntü sosyal medyada çok konuşulmuştu...
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Hatta fotoğrafta, Paris Saint Germain'nin diğer yıldızı Kylian Mbappe de yer almıştı...
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Fransız ve İngiliz medyası, Elif ile Neymar'ın aşk yaşadığına dikkat çekmişti.
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Bu aşkın bittiği ve Elif Aksu'nun yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı..
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Başta Romanya basını olmak üzere Hollanda ve İtalyan medyası, Elif Aksu'nun İrlandalı dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'la birlikte olduğunu iddia etti..
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Başta Romanya basını olmak üzere Hollanda ve İtalyan medyası, Elif Aksu'nun İrlandalı dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'la birlikte olduğunu iddia etti..
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Yaklaşık 1 aydır McGregor'ın Londra'nın kuzeyindeki evinde yaşayan Aksu'nun çok mutlu olduğu ifade edildi..
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Conor McGregor, 9 yıl aşk yaşadığı Rita Ora'dan ayrıldıktan sonra çok mutsuz bir dönem geçirdiğini söylemişti. Hatta birçok mücadeleyi kaybetmesinin nedeni de aşk acısı gösterilmişti.
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Türk model Elif Aksu, İngiliz formula pilotı James Rossiter ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü Avusturyalı iş adamı, Kevin Reichard'a kaptırmıştı.
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Çiftin, Elif Aksu'nun yoğun iş seyahatlerinden dolayı ayrıldığı öne sürüldü. Türk model bu iddiayı doğruladı ve ayrılık nedeniyle ilgili olarak ise, "Uzun mesafeler" açıklamasını yaptı. İkili son olarak küvet pozlarıyla gündeme gelmişti.
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Ağustos ayından bu yana birliktelik yaşayan çiftin yolları ayrıldı. Elif Aksu yaptığı açıklamada, "Evet, ayrıldığımız doğru" dedi.
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Geçen yıl Leonardo Di Caprio'nun ev sahipliğindeki Cannes'daki meşhur amfAR gecesinde top modeller Bella Hadid, Karlie Kloss, Lily Donaldson ile podyumu paylaşan Elif Aksu, bir anda jet sosyetenin de dikkatini çekmişti.
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Almanya'da Munich Models, Londra'daki Storm Models, Milano'da Woman Direct Milano ve Tokyo'daki Cinq Deux gibi prestijli ajansıyla da anlaşan başarılı model Elif Aksu, "Conor McGregor ile aşk yaşıyor musun? Birçok gazetede iddialar var" sorusunu cevapsız bıraktı..
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Türkiye, Elif Aksu'yu 2017 yılında İspanya'nın ünlü tatil merkezi İbiza’da karıştığı bir kazayla tanımıştı.
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Yakın zaman önce Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a mağlup olan İrlandalı UFC dövüşçüsü Conor McGregor ise lüks yaşamıyla sürekli medyanın ana gündemi olmuştu...