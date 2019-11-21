Ne yaptın Doncic! İnsan hakları ihlali...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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SPOR ARENA - Dallas Mawericks sahasında Golden State Warriors'u 142-94 mağlup ederken, Dallas'ın Sloven yıldızı Luka Doncic yine inanılmaz bir performansa imza attı.
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Bir gün önce San Antonio Spurs karşısında 42 sayı, 11 ribaunt, 12 asistlik performansıyla LeBron James'ten sonra NBA tarihinde 40 sayılık "triple-double" yapan en genç ikinci oyuncu olan Doncic, Warriors karşısında yine müthiş oynadı.
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Doncic, Warriors karşısında 25 dakikada 35 sayı, 10 ribaund, 11 asist ve 3 top çalmalık müthiş bir performans sergiledi.
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20 yaşındaki oyuncu 25 dakikada +35 sayıyla triple double yapan ilk isim oldu!
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Yıldız oyuncu, sezonun yedinci ve kariyerinin ise 15. triple-double’nı yaptı.
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Luka Doncic maçın 1. çeyreğinde 22 sayı, 5 asist, ikinci çeyreğinde ise 16 sayı, 4 asistle oynadı.
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NBA'de henüz 2. sezonunu geçiren ve adını şimdiden NBA yıldızları arasına yazdıran genç oyuncu 25 dakikadan sonra bir daha oyuna girmedi.
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Takım arkadaşları da Doncic'in müthiş şovunu benchten zevkle izledi.
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Dallas'ta Tim Hardaway Jr. 20 sayı, 4 asist, Kristaps Porzingis 14 sayı ve 10 ribaunt ile Doncic'e eşlik etti.
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Bir çok yıldızından yoksun Golden State Warriors'ta ise Eric Paschall 22 sayı ve 7 ribaunt ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Ky Bowman da maçı 16 sayıyla tamamladı.
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Ünlü basketbol yorumcusu Kaan Kural da Luka Doncic'in müthiş performansını Golden State Warrios'a karşı işlenmiş insan hakları ihlali olarak değerlendirdi.