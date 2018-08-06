Ne yaptın Cocu! Terim ve Güneş'e dev fark

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımın başına getirilen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, düşük maliyetlerle alınan ve yüksek bedeller karşılığında satılan futbolcularıyla dikkat çekiyor.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Dünya genelindeki teknik direktörler arasında son 10 yılda çalıştığı takıma en fazla para kazandıran 45. teknik direktör konumunda bulunan Cocu, Zinedine Zidane, Sir Alex Ferguson ve Lucien Favre gibi birçok önemli teknik adamı geride bıraktı. Son transferlerde genç oyunculara yönelen Fenerbahçe, yıldız statüsüne getirip satılmaları konusunda Cocu'ya güveniyor. Cocu'nun parlattığı isimlerden bazıları;
Fotoğraflar: Arşiv
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DEPAY - 34 MILYON EURO - M.UNITED
Fotoğraflar: Arşiv
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PRÖPPER - 13 MILYON EURO - BRIGHTON
Fotoğraflar: Arşiv
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WIJNALDUM - 20 MILYON EURO - NEWCASTLE
Fotoğraflar: Arşiv
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JEFF BRUMA - 11.5 MILYON EURO - WOLFSBURG
Fotoğraflar: Arşiv
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LOCADIA - 17 MILYON EURO - BRIGHTON
Fotoğraflar: Arşiv
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COCU'DAN EZELİ RAKİPLERİNE 335 MİLYON LİRALIK FARK
Cocu bu konuda Süper Lig'de rekabet edeceği Şenol Güneş ve Fatih Terim'in de önünde yer alıyor. Hollandalı teknik adam bugüne kadar 25 futbolcunun satışından kulübüne 171 milyon euro kazandırdı. Son 10 yılda Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, 35 futbolcu satışından 114 milyon euro para kazandırırken, Terim de 20 futbolcu satışından 38 milyon euro'luk gelir elde ettirdi. Cocu böylelikle en yakın rakibine 57 milyon euro ((335 milyon TL) fark attı.
Fotoğraflar: Arşiv
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En çok kazandıran Türk hocalar ise şöyle;
ŞENOL GÜNEŞ - 35 FUTBOLCU - 114 MİLYON EURO
Fotoğraflar: Arşiv
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ERTUĞRUL SAĞLAM - 16 FUTBOLCU - 44,7 MİLYON EURO
Fotoğraflar: Arşiv
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FATIH TERIM - 20 FUTBOLCU - 38,7 MİLYON EURO
Fotoğraflar: Arşiv
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ABDULLAH AVCI - 7 FUTBOLCU - 19,5 MİLYON EURO
Fotoğraflar: Arşiv
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BÜLENT KORKMAZ - 5 FUTBOLCU - 14,9 MİLYON EURO (Fotomaç)