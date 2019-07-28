Ne yaptın Babel! Herkes onu konuştu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı maçta Fransa'nın Bordeaux takımını mağlup ederken, Ryan Babel farkını ortaya koydu.
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı maçta Fransa'nın Bordeaux takımını 3-1 yendi.
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Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, üçüncü hazırlık maçında Bordeaux ile karşılaştı.
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Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndaki müsabakaya Galatasaray, Okan Kocuk, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Adem Büyük, Ryan Babel ilk 11'i ile başladı.
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Karşılaşmanın 6. dakikasında Ryan Babel'in topukla attığı şık golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, 45. dakikada Bordeaux kalecisi Costil Benoit'in büyük hatasında Atalay Babacan ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 65. dakikadan sonra Martin Linnes, Emre Taşdemir, Mustafa Kapı, Metehan Mertöz, Erencan Yardımcı, Ali Yavuz Kol, Valentine Ozornwafor, Batuhan Ahmet Şen, Gökay Güney'i sahaya sürdü.
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Müsabakanın 66. dakikasında Adem Büyük'ün uzaktan attığı güzel golle 3-0 üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, 72. dakikada Samuel Kalu'nun golüne engel olamadı ve skor 3-1'e geldi.
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Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi ve Galatasaray maçı 3-1 kazandı.
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 3. hazırlık maçında ilk galibiyetini elde etti.
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Emre Taşdemir devam edemedi
Sarı-kırmızılı takımın genç sol beki Emre Taşdemir, oyuna girdikten yaklaşık 15 dakika sonra çıkmak zorunda kaldı.
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Mücadeleye 66. dakikada dahil olan Emre, takım doktoru Yener İnce ile görüştükten sonra 81. dakikada oyundan çıktı.
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Altyapıdan oyuncular sahada
Galatasaray'da maçı sahada 6 altyapı oyuncusuyla tamamladı.
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Mücadeleye altyapıdan yetişen Atalay Babacan ilk 11'de başladı. Teknik direktör Fatih Terim, ilerleyen dakikalarda Batuhan Ahmet Şen, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Erencan Yardımcı, Metehan Mertöz ve Ali Yavuz Kol'u da sahaya sürdü.
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Atalay, son bölümde oyundan çıkarken 90 dakika tamamlandığında sahada Galatasaray altyapısından yetişen 6 oyuncu kaldı.
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Sahaya girenlere taraftardan tepki
Galatasaraylı taraftarlar maç sonunda sahaya girenlere tepki gösterdi.
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Sarı-kırmızılı ekibin Leipzig ve Augsburg müsabakalarının bitiş düdüğüyle sahaya giren taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirmek istemişti.
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Bordeaux mücadelesinin son bölümünde bir grup taraftar "Sahaya girmeyin, bizi rezil etmeyin." şeklinde tezahürat yaptı. Buna rağmen bir grup taraftar sahaya girerek futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
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Goller Babel'den
Galatasaray'ın oynadığı 3 hazırlık maçında attığı 6 golün 3'ü yeni transfer Babel'den geldi.
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Sarı-kırmızılı ekibin 3-2 yenildiği Leipzig karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandıran Hollandalı futbolcu, Bordeaux müsabakasında da jeneriklik bir gol kaydetti.
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Hollandalı yıldız performansıyla sosyal medyada alkış topladı.
Galatasaray'ın attığı diğer 3 golde ise Adem Büyük, Ömer Bayram ve Atalay Babacan fileleri havalandırdı.
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Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
Galatasaray'ın 12 gün süren Avusturya kampı sona erdi.
Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da İstanbul'da başlayan sarı-kırmızılı ekip, 17 Temmuz'da Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasına gelerek kampa girdi.
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Hazırlıklarını 12 gün boyunca burada sürdüren Galatasaray, 3 hazırlık maçı yaptı. Almanya'nın Leipzig takımına 3-2, Augsburg takımına ise 4-1 yenilen sarı-kırmızılı takım, kampı 3-1'lik Bordeaux galibiyetiyle tamamladı.