Ne yaptın Aykut Kocaman? 9 maç oldu...

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
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Aykut Kocaman'ın ekibi Konyaspor'da böylece kötü gidişat devam etti. Konyaspor'un galip gelememe serisi Trabzonspor yenilgisiyle birlikte 9 maça çıktı.
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Konyaspor, son 9 maçta 6 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.
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Aykut Kocaman'ın ekibi son 3 lig maçında sadece 1 gol atabildi ve pozisyona girmekte de zorlandı.
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Aykut Kocaman, kötü gidişatın ardından maç sonu yayıncı kuruluşa şu açıklamalarda bulundu;
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Aslında sıkıntılı periyodu oyun olarak atlatmıştık. Gazintep maçında iyi oynadık. Başakşehir'den puanla döndük. Bugün oyuncularım ikinci yarıda her şeyi yaptı. Kaçan fırsatlarımız var ama olmadı.
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Yapacak bir şey yok. Söyleyecek bir şey yok... Sıkıntılı bir sürece girdik. Oyunun kontrolü Trabzonspor'daydı.
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Trabzonspor ise bu galibiyetle birlikte ligde 3. sıraya yükseldi ve lider Sivasspor ile puan farkını 5'e indirdi.
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Trabzonspor'da Jose Sosa, galibiyetin ardından ''Özellikle sahamızda kaybettiğimiz son maç bizi derinden etkiledi. Bugün önemli olan iyi bir futbol oynamaktı ancak daha önemlisi üç puanı almaktı. Bunu başardığımız için mutluyuz.'' sözlerini kullandı.
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Öte yandan Trabzonspor, 9 yıl sonra Konyaspor deplasmanında kazandı. Bordo mavili ekip, Konya'da son galibiyetini 2010 yılında almıştı...