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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04 Eylül 2019 - 12:40,

Ne yaptılarsa olmadı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transfer dönemi içerisinde Süper Lig kulüplerine birçok önemli yıldız yazıldı. Fakat yıldız isimlerin transferleri gerçekleşmedi.

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1

YEVHEN KONOPLYANKA - FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ

2

YANNICK BOLASIE - BEŞİKTAŞ

3

RADJA NAINGGOLAN - GALATASARAY

4

SAMI KHEDIRA - BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE

5

ZE LUIS - FENERBAHÇE, GALATASARAY

6

ALEKSANDAR KOLAROV - FENERBAHÇE

7

BADOU NDIAYE - FENERBAHÇE

8

CENK TOSUN - GALATASARAY

9

MICHY BATSHUAYI - BEŞİKTAŞ

10

EVER BANEGA - GALATASARAY

11

VINCENT ABOUBAKAR - BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY

12

SIMON KJAER - FENERBAHÇE, GALATASARAY;

13

RIZA DURMISI - FENERBAHÇE

14

RAFINHA - BEŞİKTAŞ, GALATASARAY

15

KHOUMA BABACAR - BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE

16

FEJSA - FENERBAHÇE, GALATASARAY

17

HATEM BEN ARFA - FENERBAHÇE

18

JOSEF DE SOUZA - GALATASARAY

19

SCHÜRRLE - BEŞİKTAŞ

20

MOTİNG - BEŞİKTAŞ

21

ÖMER TOPRAK - FENERBAHÇE, GALATASARAY

22

VITOR HUGO - BEŞİKTAŞ

23

MANUEL FERNANDES - BEŞİKTAŞ, GALATASARAY

24

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