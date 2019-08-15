Ne ses var ne gÃ¶rÃ¼ntÃ¼! Volkan Demirel...

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
Spor Arena
15 AÄŸustos 2019 - 10:23,

Ne ses var ne görüntü! Volkan Demirel...

FenerbahÃ§e'de kayÄ±p aranÄ±yor...

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SÃ¼per Lig'de yeni sezon yarÄ±n itibarÄ±yla start alÄ±yor...

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GeÃ§en sezon bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayan FenerbahÃ§e, sezonu pazartesi gÃ¼nÃ¼ GaziÅŸehir maÃ§Ä±yla aÃ§Ä±yor...

3

SarÄ± lacivertlilerde yÃ¶netim, transferlerin zamanÄ±nda yapÄ±lmamasÄ± konusunda eleÅŸtiriliyor.

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Ã–yle ki Sivasspor ile oynanan son hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda savunma hattÄ± SadÄ±k-Jailson ikilisiyle kurulmuÅŸ, sol bek pozisyonunda ise zorunluluktan dolayÄ± Dirar gÃ¶rev almÄ±ÅŸtÄ±.

5

FenerbahÃ§e'deki bir baÅŸka belirsizlik ise kaleci konusunda yaÅŸanÄ±yor.

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Harun'un yanÄ±na AnkaragÃ¼cÃ¼'nden Altay BayÄ±ndÄ±r transfer edilirken Volkan Demirel'in kulÃ¼pteki geleceÄŸi bir kez daha gÃ¼ndeme geldi.

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YÃ¶netim, tecrÃ¼beli file bekÃ§isine takÄ±mda kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ± konusunda bildirim yapmadÄ±.

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GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ersun Yanal, Bodrum'da Volkan Demirel'le buluÅŸup bir adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ± fakat buna raÄŸmen sÃ¶zleÅŸme konusunda adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil.

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Sportif DirektÃ¶r Damien Comolli'nin Volkan Demirel ismine sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ± biliniyor.

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SarÄ± lacivertli camianÄ±n bir kÄ±smÄ±, rotasyonda genÃ§ kalecilerin olduÄŸu ortamda tecrÃ¼beli bir aÄŸabeye gerek olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.

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Volkan Demirel, tatilini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken aynÄ± zamanda kulÃ¼pten de net bir cevap bekliyor.

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TecrÃ¼beli eldiven daha Ã¶nce verdiÄŸi rÃ¶portajda ÅŸu ifadeleri kullanmÄ±ÅŸtÄ±:

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"Åžimdilik jÃ¼bile yapmak gibi bir planÄ±m yok. FenerbahÃ§e'de devam etmek 6. ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸayÄ±p 4. yÄ±ldÄ±zÄ± takmak istiyorum. 17 yÄ±llÄ±k bir hizmetim var. Bu isteklerimin de gayet normal olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. FenerbahÃ§e'de en uzun sÃ¼re oynayan, en Ã§ok maÃ§ta oynayan futbolcu olmak istiyorum. Bu istekler Ã§ok Ã¼st dÃ¼zey istekler deÄŸil. Sadece kariyerimi gÃ¼zel bir ÅŸekilde zirvede bÄ±rakmak istiyorum. "Â

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Demirel, kariyerinde tÃ¼m kulvarlarda 506 maÃ§a Ã§Ä±karken 496 gol yedi, kalesini 192 maÃ§ta gole kapattÄ±. 5 de kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.

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