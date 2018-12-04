Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ne Ronaldo ne Messi! 2018 Ballon d'Or kazananı Luka Modric
Her yıl düzenlenen Ballon d'Or ödüllerinde bu senenin kazananı Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric oldu.
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Kariyerinin zirvesini yaşayan Modric, 10 yıllık Messi-Ronaldo hegemonyasını da kırmış oldu.
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Geçtiğimiz 10 senede yılın en iyi oyuncusu ödülünü Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ikilisinden biri almıştı. Son 2 yılda Cristiano Ronaldo bu ödülün sahibiydi.
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Ödül töreninden önce Ballon d'Or oy sonuçlarının sızması ise organizasyon için bir skandal oldu.
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Luka Modric'in çok dramatik bir hayat hikayesi var. Yugoslavya'nın dağılması sürecindeki iç savaşın mayınlı tarlalarında büyüyen bir çocuktu. Dahası, 6 yaşındayken dedesini de bu savaşta yitiriyor. Savaştan kaçan Modric Ailesi, Zadar'daki büyük bir otelde mülteci hayatı yaşarken, Modric de otelin otoparkında oynadığı futbol topuyla hayata bağlandı.
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Babası bir uçak bakım makinistiydi ve savaş sırasında Hırvat ordusuna katıldı. Annesi de tekstil sektöründe işçi olarak çalıştı. Ancak ailesi fakir değildi. Bu konuda çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. 1992'de futbol okuluna yazılmıştı. Hırvatistan'da doğdu ama Bosna'da futbolcu oldu! 15 yaşında 10 yıllık imza attığı Dinamo Zagreb onu 3 yıl sonra Boşnak Zrinjski Mostar'a kiralamıştı.
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Modric, bu dönem için şunu söyler: "Bosna Ligi'nde oynayabilen biri her ligde oynar." Tottenham'dan önce Barcelona'ya gitti ama yetişmesini beklediklerinden "Hayır" dediler. 2012'de gittiği Real Madrid'teki ilk yılında 'fiyasko' ilan edildi.
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2018 Dünya Kupası'nda final oynayan, aynı zamanda kulübü Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ve oynadığı futbolla herkesi mest eden Modric, altın top ödülünün sahibi oldu.
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Geçen sezon Premier Lig'de rekorlar kıran Mohamed Salah, oylamada 6. sırada yer aldı.
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Cristiano Ronaldo sıralamada ikinci oldu. Lionel Messi ise beşinci sırada yer aldı.
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Altın top ödüllerinde sıralama bu görselle sızdı...
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Kylian Mbappe, 21 yaş altı kategorisinde en iyi oyuncu seçildi.
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Lyon takımının Norveçli forveti Ada Hegerberg ise en iyi kadın oyuncu seçildi.