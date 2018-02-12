Ne Messi ne Ronaldo! Yeni efendi o!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester City, Leicester City'i 5-1 mağlup etti. City'nin genç oyuncusu yakaladığı istatistikle Ronaldo ve Messi gibi isimleri geride bıraktı.
Koray DURKAL
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Koray DURKAL
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Bu karşılaşmaya damga vuran genç oyuncusu ise yakaladığı istatistikler bir çok dünya yıldızını geride bıraktı.
Koray DURKAL
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Manchester City’nin yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne, Sergio Agüero’nun 4 golle haftaya damgasını vurduğu Leicester City maçında yaptığı 3 asistle bu alandaki kusursuzluğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Forma giydiği 37 maçta 11 gol kaydedip, 18 asist yapan De Bruyne hakkında konuşan Guardiola, "Altın Top'a aday gösterilmek ve ödülü alabilmek için kupalar kazanmanız gerekiyor. Oyun stili olarak kendi pozisyonunda Avrupa'da ondan daha iyisini bulmak mümkün değil" dedi.
Koray DURKAL
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Belçikalı futbolcu yaptığı 3 asistle 2012 Ağustos ayından bu yana Avrupa’nın en çok asist yapan futbolcuları sıralamasında da Messi’yi geride bırakarak zirveye kuruldu. De Bruyne, 77 asistle zirvede yer alırken Messi 76 asistle ikinci sırada kaldı. Manchester City'nin hafta sonunda oynadığı Leicester City maçında 3 golün pasını veren De Bruyne, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyi takımımın şampiyon olması için yapıyorum. Bununla birlikte bireysel bir ödül kazanırsam bu elbette çok hoş olur" ifadelerini kullanmıştı.
Koray DURKAL
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Bu sezon ligde 7 gol ve 14 asistlik performans sergileyen Kevin De Bruyne, Ada basınında da ‘Pasın yeni efendisi’ olarak anılmaya başladı.Avrupa’nın en çok asist yapan futbolcuları
Koray DURKAL
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Manchester City, Leicester City'yi gol yağmuruna tuttu! Kevin de Bruyne maçta 3 asist yaptı. İzlemek için videoya tıklayınız...