Fenerbahçe'nin Konya'da yaşadığı puan kaybını muhabirimiz Ahmet ERCANLAR, yazarlarımız Uğur MELEKE ve Mehmet Y. Yılmaz değerlendirdi.
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AHMET ERCANLAR: NE GEREK VARDI BU MACERAYA
Bir hastalık gibi… Yenilen inanılmaz gollere birkaç hafta ara vermişti Fenerbahçe. Isla bu kadar ara yeter dedi ve Ömer Ali’ye al da at dedi…O da attı. Sonrası malum. Saldıran bir Fenerbahçe…Kaçan inanılmaz goller… Kalesinde devleşen Serkan Kırıntılı…
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Akıllara şu sorular geliyor… Fenerbahçe neden forvetsiz çıktı? Konu Valbuena’nın oynaması mıydı? Yoksa Aatif’a mı yer açılmaya çalışıldı? Ne gerek vardı bu maceraya. Oturmuş düzen neden bozuldu? Giuliano’nun da Valbuena’nın da etkinliğini ortadan kaldıran bu tercih belki de 2 puan kaybına neden oldu. Açıkçası 6 hafta önce Fenerbahçe’nin bu durumda olmasını hayal bile edemezdik. Üst üste 5 galibiyet ve bu maç kazanılsa belki de devreye lider girilecekti. Bu Fenerbahçe adına pozitif bir durum. Negatif olan ise inanılmaz bireysel hatalarla yenilen goller. Artık bu durum ligin ikinci devresinde son bulmalı.
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Peki hiç mi iyi bir şey yoktu…Beraberlikle kaybetmenin bir farkı yok diyerek Volkan’ı gol atmak için son dakika rakip kaleye gönderen Kocaman’a bir alkış… 3 puanlı sistemde 1 puan bazen çok önemli ama kaybedilen 2 puan da çok önemli… Kocaman’ı eleştirdik ama bu tercihi hem ilginç hem de güzeldi. Geçen haftaki savunma 4’lüsünün tamamı cezalı ya da sakat olan Fenerbahçe rakibe sadece 1-2 pozisyon verdi. Bu da gecenin pozitif tarafıydı. Janssen’in yokluğu ise çok aranıyor. Şu an kadroda Janssen’in yerini dolduracak bir isim yok. Ne Soldado ne de Fernandao, Hollandalı oyuncunun yaptıklarını yapamıyorlar…
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UĞUR MELEKE: ISLA 9 YILDIR STOPER OYNAMAMIŞ
KONYA’da iki perdeli enteresan bir maç oynandı dün gece: İlk yarıda iki kale sahada olmasa, çok fazla eksiklik hissetmezdiniz doğrusu! Çünkü iki hoca da başlangıç 11’leri itibariyle rakip kaleye gitme hayali kurmamışlar, sadece kendi kalelerini koruma stratejisiyle çıkmışlar maça. 45 dakikanın neredeyse tamamı ikinci bölgede oynandı, elbette Özdilek’in şikayet etmeyeceği bir durum bu. Ancak Aykut Kocaman, birçok maçta olduğu gibi bu müsabakada da ilk 45’i garip bir biçimde çöpe attı; planlarını tamamen ikinci 45’te golü atmak üstüne kurmuş belli ki.
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Süper Lig’de daha önce birçok takımın santrforsuz 4-6-0 düzeniyle oynadığını gördük. Ama iki takımın birden maça 4-6-0’la başladığı bir gün daha önce yaşamış mıydık, şüpheliyim. Dün devre arasında Kocaman’ın bu formasyondan vazgeçeceği zaten herkesin beklentisiydi, ancak bunu yaparken neden tam 6 oyuncunun pozisyonunu değiştirdi onu anlamak güç. 59’da yenen golün nedeni de bence bu şaşkınlıktı.
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Dün Aykut Kocaman’ın 40 dakika stoperde görev verdiği Isla, sağ bek, ön libero, sol bek, sağ açık ya da sol açık oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Ama savunmanın göbeğinde en son 2009’da Şili Milli Takımı’yla Güney Afrika deplasmanında forma giymiş. Üstelik o da üçlü savunmadaki sağ stoper rolü! 46’da Oğuz’u çıkarıp Soldado’yu sokmanız doğal. Ama bunu yalnızca Giuliano’yu orta ikiliye kaydırıp, herkesin doğal pozisyonunu koruduğu biçimde de yapmanız mümkündü.
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KOCAMAN GEÇ KALDI
Aykut Kocaman, daha önce benzer şekilde ilk yarılarını çöpe attığı Karabük ve Bursa maçlarını ikinci devrede bir sihir anıyla kotarmayı başarmıştı ama Konya’da oyuncu değişikliklerinde çok geç kalınca çevirme şansı olmadı bu kez. Kupadaki Adana Demirspor maçında son derece istekli gözüken Fernandao’nun 85’e kadar kulübede oturması bence bir başka büyük hata. Brezilyalı santrafor Adana’da öyle istekli, öyle açtı ki, fiziksel seviyesi yüksek böyle bir maçta tabelada kendi numarasının yazacağı anı beklerken kulübede tırnaklarını kemirmiştir eminim.
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Maçın adamı: ÖMER ALİ
SAĞ bek, sağ açık, sol bek, sol açık derken dün bu kez de sahte dokuz rolünde en uçta buldu kendini. Takımının bu maçtan bir puanla çıkmasında attığı akıllı golle başrol oynadı.
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MEHMET Y. YILMAZ: BU KADROYA NORMAL SONUÇ
Ligin en az gol atabilen ikinci takımı Konyaspor idi. Dün maç başlamadan önce maç başına 1 golden az atabilmiş bir takım! Fenerbahçe ise maç başlarken ligin en çok gol atabilen ikinci takımıydı. Maç başına 2 golden fazla! Bir taraftar ya da futbol izleyicisi ne beklerdi? Fenerbahçe açısından bol pozisyon. Ne bulduk? Gol yememek için bütün tedbirleri almış bir Fenerbahçe. İlk yarı boyunca izleyebildiğimiz son derece sıkıcı ve pozisyonsuz bir maç oldu.
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Soldado ve Fernandao kenarda beklerken, planları gol yememek üzerine kurulmuş bur şampiyonluk adayı! Okullarda örnek olarak verilebilecek bir oksimoron durumuydu bu: Şampiyon olmak için maçı kazanması gereken bir takım, ligin en az gol atan takımlarından birine karşı bütün tedbirlerini almıştı. İlk yarı gerçekten bir fıkra gibiydi.
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Maçın ikinci yarısında Soldado’nun oyuna girişiyle birlikte Fenerbahçe’nin topa daha çok hakim olduğunu gördük. Konya top tutamıyordu, Fenerbahçe de sanki bir şeyler yapabilecek gibi görünüyordu ki Isla’nın Ömer’e asisti maçın rengini değiştirdi.İlk bakışta hata Isla’nın gibi görünüyor, geri pası deneyeceğine ileri vurabilirdi diye. Ama Isla’nın kafasının içinde geri pası düşüncesini yaratan neydi? Dirar’ın ileriye kullanabileceği taç atışını geriye atmasının nedeni neydi? Bu “aman gol yemeyelim” taktiğinin zihinlerde bıraktığı bir motif olabilir mi?
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Soldado, Alper ve artık iş işten geçmeye çok yaklaşmışken Fernandao değişiklikleri Fenerbahçe için bir gösterge sayılmalı. Bu değişikliklerden sonra oyunun nasıl değiştiği ile ilgili olarak tabii. Acaba oyun böyle hücumcu bir kadroyla başlasaydı, maç nasıl gelişirdi?