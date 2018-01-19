Ndiaye'ye çılgın teklif! 20 milyon euro...

Galatasaray'da sıcak saatler... Transfer kazanı kaynamaya başladı. İşte detaylar...
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Sezon başında Badou Ndiaye'yi Osmanlıspor'dan 7 milyon 500 bin Euro bonservisle aldığında özellikle kendi camiası tarafından eleştirilen Galatasaray yönetimi, Senegalli'den önemli bir gelir elde etmek üzere…
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Osmanlıspor'da forvet arkası oynamasına rağmen Galatasaray'da defansif bir görev yapan ve de başarılı olan Ndiaye için Premier Lig ekiplerinden Stoke City, Galatasaray'a tam 16 milyon Euro önerdi.
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Sarı kırmızılı ekip ise devre arasında Ndiaye'ye alternatif bulmanın zor olduğunu vurgulayarak teklifin 20 milyon Euro'ya yükseltilmesini istedi. Stoke cephesi ise "Düşünelim" dedi. Transferin bu bedelle gerçekleşmesi durumunda sarı-kırmızılılar 12 milyon 500 bin Euro kâr edecek.
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Bu sezon Galatasaray ile 16 resmi maça çıkan Ndiaye eğer takımda kalır ve 25 maça ulaşırsa Osmanlıspor'a 750 bin, 50 maça ulaşması halinde de toplamda 1 milyon 500 bin Euro ek ödeme yapılacak. (Sabah)