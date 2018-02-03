Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ndiaye ilk maçında Premier Lig'e damga vurdu! Tartışma...
Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, Premier Lig'deki ilk maçında Bournemouth karşısında asist yaptı.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Ara transfer döneminin son saatlerinde 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, Premier Lig'e bomba gibi bir giriş yaptı.
Fotoğraflar: Ajans
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Mücadelenin 5. dakikasında sol çizgide topla buluşan Badou Ndiaye, ceza sahasındaki Xherdan Xhaqiri'nin direkt kafasına açtığı ortayla, Premier Lig'e asistle merhaba dedi.
Fotoğraflar: Ajans
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Senegalli oyuncu, ilk yarıda ayrıca Bournemouthlyu oyuncularla da tartışma yaşadı. Badou, bir pozisyon sonrasında Paul Tierney ve Lewis Cook'la kısa süreli bir tartışma yaşadı.
Fotoğraflar: Ajans
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Badou Ndiaye'nin ilk yarıda gösterdiği performans, İngiliz futbolseverlerin de dikkatini çekti. 27 yaşındaki orta saha sosyal medya platformlarından Twitter'da Trend Topic oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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Öte yandan Stoke, öne geçtiği mücadelede Bournemouth'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Misafir ekibin golünü 5. dakikada Shaqiri kaydederken, ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 70'te King, 79'da Mousset attı.
Fotoğraflar: Ajans
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Müsabakaya ilk 11'de başlayan Ndiaye, 71. dakikada yerini Stafylidis'e bıraktı. İşte Badou Ndiaye'nin ilk maçından kareler...