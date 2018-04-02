Ndiaye bin pişman! Bunu hiç beklemiyordu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ısrarlı bir şekilde İngilitere Premier Lig ekibi Stoke City'nin yolunu tutan Badou Ndiaye bin pişman oldu.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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Transfer olduğu dönemden bu yana galibiyet yüzü göremeyen Senegalli oyuncu, çıktığı 7 maça daha şimdiden kavgalar, yenilgiler ve hatalar sığdırdı...
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ısrarlı bir şekilde İngilitere Premier Lig ekibi Stoke City'nin yolunu tutan Badou Ndiaye bin pişman oldu. İşte Ndiaye'nin İngiltere günlüğü:
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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İLK MAÇINDA YENİLGİ
Premier Lig'deki ilk maçına Bournemouth deplasmanında ilk 11'de çıkan Badou, 71 dakika sahada kalırken 1 asist yapma başarısı gösterdi ancak takımı 90 dakika sonunda 2-1'lik yenilgiden kurtulamadı. Bir başka detay... Ndiaye ilk maçında yer yer çok gergindi...
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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4. MAÇINDA KAVGA!
Southampton ile golsüz sona eren maçta ise oynanan karşılaşmadan çok, Ndiaye'nin takım arkadaşı ile yaşadığı kavga konuşulmuştu. Takım arkadaşı Martins Indi ile olan tartışması bir süre sonra kavgaya dönen Ndiaye, saha içinde büyük bir gerilime neden olmuş sinirlerine hakim olamayan Ndiaye'yi takım arkadaşları güçlükle sakinleştirmişti.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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ŞİMŞEKLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Galatasaray'daki dinamik yapısının ve formunun çok uzağında kalan Ndiaye'nin saha içinde neden olduğu bu olay, Ada basınında da büyük yankı uyandırmış, performansı nedeniyle sıklıkla eleştirilen yıldız futbolcu, bu olayın üstüne şimşekleri iyice üzerine çekmişti.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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PENALTIYA NEDEN OLDU
Ndiaye, son olarak Arsenal ile oynanan karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken bir pozisyondaki kontrolsüz müdahalesiyle penaltıya sebebiyet verdi. Dakikalar 89'u gösterdiğinde Aubameyang, N'Diaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Arsenal'in yıldız ismi Lacazette bu ikramı geri çevirmedi ve topu ağlarla buluşturarak skoru 3-0 yaptı. Geride kalan dakikalarda başka gol olmadı ve alınan bu sonucun ardından Arsenal 51 puana yükselerek Devler Ligi iddiasını sürdürdü. Stoke City ise arka arkaya 3. yenilgisini aldı.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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KABUSTAN UYANAMIYOR...
Devre arasında Terim ve kurmaylarının kalmasını istediği ancak Premier Lig'de oynama isteğinden dolayı 16 milyon Euro karşılığında Stoke City'e transfer olan Senegalli oyuncu, yeni takımında 7 maçta forma giydi ve çıktığı bu maçlarda galibiyet yüzü göremedi. Yıldız futbolcu Stoke City ile 7 maçta da ilk 11'de sahaya çıkarken 4 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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SON GALİBİYETİ KAYSERİ'DE
Badou Ndiaye'nin 2018 yılındaki son galibiyetini Kayserispor deplasmanında yaşadı. Galatasaray'daki son maçına burada çıkan Senegalli futbolcu, 90 dakika sahada kalmış ve 3-1 kazanılan mücadele 1 asist yapma başarısı göstermişti.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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ASLAN, ONSUZ DA TAM GAZ
2017 - 2018 sezonu başında Osmanlıspor'dan transfer edilen Badou Ndiaye, sarı kırmızlı kulüpte 17 maça çıktı. Senegalli yıldız 1 gol atarken 3 asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray, Ndiayesiz çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken 2 yenilgi yaşadı. Sarı kırmızılılar bu maçlarda rakip filelere 22 gol gönderirken kalesinde 6 gol gördü.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Ajans
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SON 6 MAÇ! KÜMEYE DOĞRU...
Stoke City geride kalan 32 haftada sadece 27 puan toplayabildi. İngiliz ekip toplamda 6 galibiyet alabilirken 9 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Stoke City bu sonuçlarla ligin 19. sırasında sondan 1. durumda... İngiliz ekibin ligde 6 maçı kaldı ve bu maçların 3'ü deplasmanda. Ek olarak deplasman maçlarından biri Liverpool ile oynanacak ve Ndiaye ile arkadaşlarını zor bir süreç bekliyor...
Not: Ndiaye'nin Stoke City ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.