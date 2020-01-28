NBA'in yeni logosu Kobe Bryant mı olacak? İmza kampanyası başladı...

41 yaşında helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın NBA'in yeni logosu olması için çalışmalar başladı.'NBA logosu Kobe olarak değişsin' diye imza kampanyası başlatılırken kısa süre içinde bir buçuk milyon imza toplandı.Basketbolseverler, NBA'in yeni logosunun Kobe Bryant olması için imza kampanyası başlattı. Halihazırda NBA logosunda bir başka Lakers efsanesi Jerry West bulunuyor. West, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada logonun değişmesini istediğini belirtmişti. Kobe Bryant'ın ölümünün ardından ilk olarak Utah Jazz'in yıldız ismi Donovan Mitchell, tweet atmış ve 'Lütfen NBA! Logo, Kobe Bryant olarak değişsin' paylaşımında bulundu.Mitchell'ın ardından bir başka NBA oyuncusu Jamal Crawford da benzer bir paylaşım yapmıştı.NBA yıldızları, logonun Kobe Bryant olarak değişmesini desteklerken son olarak Paul Pierce, açıklamada bulunmuş ve Kobe'nin logoda yer alması gerektiğini belirtmişti.Pierce, ayrıca Kobe Bryant'ın 8 ve 24 numaralı formalarının her salonda emekliye ayrılması gerektiğini ve efsane oyuncunun ölüm gününün 'Kobe Bryant günü' olarak anılmasını istedi. Dallas Mavericks, Kobe Bryant'ın forması olan 24 numarayı emekli ettiğini açıklamıştı. Diğer takımların da 8 ve 24 numaraları emekli etmesi bekleniyor.Twitter'da da logonun değişmesi en çok tartışılan konulardan birisi oldu. Birçok tasarımcı, Kobe Bryant'ın bulunduğu yeni logo tasarımlarını örnek olarak paylaştı.NBA logosunda 1971 yılından bu yana Jerry West'in silüeti bulunuyor.Basketbolseverlerin ve NBA oyuncularının bu isteğine NBA yönetiminin nasıl bir cevap vereceği merak konusu...