Kahreden iddia! Ömer Aşık...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Chicago Bulls, sezon ortasında serbest bıraktığı Ömer Aşık'ın kontratının sayılmaması için NBA yönetimine başvurmuştu.
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Geçtiğimiz nisan ayında yapılan başvuruyu NBA yönetiminin kabul ettiği öğrenildi.
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NBA yönetiminin aldığı kararla Ömer Aşık'ın 3 milyon dolarlık maaşı Chicago Bulls'un harcayabildiği maaş bütçesinin içinde yer almayacak.
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NBA yönetimi, çok ciddi ve oyuncunun kariyerinin bitmesine sebep olacak sakatlıklar ve ya hastalıklar yaşandığında takımlara böyle bir hak tanıyor.
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Ömer Aşık'ın da 2016-17 sezonunda yakalandığı crohn hastalığı NBA'de bu kategoride sayılmış oldu.
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'KARİYERİ BİTTİ'
Bu karar aynı zamanda Ömer Aşık'ın basketbol kariyerinin bittiği ve yeniden parkelere dönemeyeceği şeklinde yorumlandı.
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New Orleans Pelicans forması giydiği dönemde bakteri kaynaklı bir hastalık geçiren 2016-2017 sezonunun neredeyse tamamını kaçıran Ömer Aşık’ın Crohn hastalığına yakalandığı tespit edilmişti.
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Hastalığı döneminde yaklaşık 14 kilo veren Ömer Aşık, 1 Şubat 2018’de NBA kariyerine başladığı Chicago Bulls’a takas olmuş ancak forma giyememişti.
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Aşık burada da Eylül 2018’de iltihaplı bir eklem rahatsızlığı geçirmiş ve uzun süre parkelerden uzak kalmış ve Chicago 32 yaşındaki basketbolcuyu serbest bırakmıştı.
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Profesyonel kariyerine 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe Ülker ile başlayan Ömer Aşık, bir sezon Alpella'da kiralık olarak forma giydikten sonra yeniden Fenerbahçe'ye döndü.
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Sarı lacivertlilerde gösterdiği müthiş performans ve kazandığı iki lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Ömer Aşık 2010 yılında NBA draftına katıldı ve Portland Trail Blazers tarafından ikinci tur 36'ncı sıradan seçildi.
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Milli basketbolcu draftın ardından takasla yoluyla Chicago Bulls'a geçti.
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Ömer Aşık NBA'de forma giymeden önce Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı'nın önemli isimleri arasında yer aldı.
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Chicago Bulls'ta iki yıl forma giyen Ömer, 2012'de ESPN tarafından iyi savunmacılar arasında gösterildi.
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2012'de Ömer Aşık üç yıllığına 25.1 milyon dolar karşılığında Houston Rockets'a transfer oldu. San Antonio Spurs maçında 21 sayı atarak kariyer rekoru kırdı.
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Ömer 2014-15 sezonunda ise Washington Wizard, Houston ve Pelicans'ın dahil olduğu üçlü takas sonunda New Orleans Pelicans'a imza atmıştı.
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Ömer daha sonra ise NBA kariyerinin başladığı Bulls'a geri dönmüştü.
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NBA'de Toronto Raptors'un şampiyonluğu ile sona eren final serisinin son maçındaki en güzel 3 hareketi izliyoruz...