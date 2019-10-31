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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
31 Ekim 2019 - 07:56,

NBA'de ortalık karıştı! Birbirlerine girdiler...

NBA'de yeni sezon hararetli başladı. Minnesota Timberwolves ile Philadelphia 76'ers arasındaki mücadele epey sert geçti.

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Ev sahibi Sixers mücadeleyi 117-95 kazanmayı başardı.

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Karşılaşmaya Sixers'ın yıldızı Joel Embiid ile Wolves'lı Karl- Anthony Towns'ın kavgası damga vurdu.

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Üçüncü çeyrekte Philadelphia 20 sayı farkla arayı açmışken, pota altı mücadelesinde iki oyuncu birbirleriyle pota altında adeta güreşmeye başladı.

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Bu sertlik yerini kavgaya bırakırken, araya antrenörler, basketbolcular ve hakemler girmeye çalıştı.

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İki basketbolcu da yere seririlken, Towns kendini bir anda altta buldu. İki oyuncu da sahadan diskalifiye edildi.

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Oyuncunun eski takım arkadaşı Ben Simmons, Karl- Anthony Towns'ı sakinleştirmek için üzerine atladı.

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Olaydan sonra Embiid'in taraftarı coşturucu ilginç tavırları da dikkat çekti.

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Embiid maç sonunda, "Olay öncesinde birçok şeyin olduğunu görmüşsünüzdür diye umuyorum. Topa yönelirken elim bir anda ona sarıldı. Sonra o beni tuttu ve birbirimize sarıldık"

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"Basketbol bu sonuçta. Bunda iyiyim. İnsanların aklına girmeyi seviyorum." dedi.

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Simmons ise olayları yatıştırmaya çalıştığını dile getirerek, takım arkadaşının arkasında olduğunu söyledi.

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Embiid, 3. çeyrekte çıkmasına rağmen 19 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

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