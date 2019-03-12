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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
12 Mart 2019 - 11:59,

NBA'de olaylı gece! Yumruklu kavga ve ırkçı sözler...

Play-off yarışının son sürat devam ettiği NBA'de dün olaylı bir gece yaşandı.

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Cleveland Cavaliers'in Toronto Raptors'ı 126-101 yendiği maçta yumruk yumruğa kavga çıktı.

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Karşılaşmada üçüncü çeyreğin sona ermesine bir saniye kala Raptors'tan Serge Ibaka ve Cleveland'dan Marquese Chriss arasında yumruklaşma yaşandı.

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Ibaka kendisine atılan uzun pas sırasında Marquese Chriss'in savunmasından kurtulamayarak yere düştü. Ibaka faul beklerken, hakemler faul çalmayınca olanlar oldu.

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Kavgayı Cedi Osman'ın da aralarında olduğu oyuncular araya girerek durdururken, iki basketbolcu da oyundan atıldı.

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İyi bir akşam geçiren milli basketbolcumuz karşılaşmayı 19 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle tamamladı.

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Bu sezon sadece 17 galibiyeti bulunan Cavs, Doğu Konferansı ikincisi ve şampiyonluğun iddialı takımı Raptos'u hem de deplasmanda yenerek büyük bir sürprize imza attı.

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Karşılaşmanın bitişiyle birlikte Cedi Osman ve arkadaşları büyük bir sevinç yaşadı.

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Gecenin bir başka olayı ise Utah Jazz - Oklahoma City Thunders maçında yaşandı.

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Oklahoma City Thunder'ın Utah Jazz'i deplasmanda 98-89 yendiği maçta Russell Westbrook ile Utah taraftarları arasında tartışma yaşandı.

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Maçı 23 sayı, 11 ribaund, 8 asist ile tamamlayan Russell Westbrook, ırkçı söylemde bulunduğunu iddia ettiği Utah taraftarıyla ağız dalaşına girdi.

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Utah'ta daha önce de benzer olaylar yaşayan Westbrook kendisine laf atan seyirciye, eşini de karıştırıp ağır küfür etti.

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Westbrook'un maçın ardından konu hakkındaki yaptığı açıklamada ise, "Herkes bunun hakkında konuşuyor. Genç birisi ve eşi bana gelip 'Daha önceden yaptığın gibi dizlerinin üzerine çök' dedi...

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Bu saygısızca ve ırkçı bir davranış. Tamamen uygunsuz bir söz."

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NBA'de önceki geceye damga vuran en güzel 3 hareket... (VİDEO)

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