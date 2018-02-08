NBA'de Kardashian laneti! Dikiş tutturamadılar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kardashian ailesi üyelerinin hızlı aşk hayatlarında en çok karşımıza çıkan isimler NBA yıldızları oluyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Kardashian ailesinin üyeleriyle aşk yaşayan NBA yıldızları için mesleki anlamda hayat, ilişki sürecinde ve sonrasında pek de iyi gitmiyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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İşte Kardashianların lanetini üzerinde hisseden NBA yıldızları:
Fotoğraflar: Arşiv
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Kris Humphries
Kardashian ailesinin en popüler üyesi olan Kim Kardashian, bir NBA yıldızıyla evlilik projesi kapsamında ilk hedef olarak o dönem New York Knicks forması giyen İtalyan yıldız Danilo Gallinari'yi belirlemişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Gallinari sonrası aday olarak belirlenen NBA oyuncusu Kris Humphries ile Kim Kardashian 2011 yılında evlendiler. İkilinin evlilik düzeyindeki ilişkileri sadece 72 gün sürdü. İkili 72 gün sonunda boşanma kararı alsalar da dava süreci 2013 yılında sona erdi ve boşandılar.
Fotoğraflar: Arşiv
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İkilinin evlilik şovu maddi anlamda Humphries'e getiriler sağlasa da NBA'de yer edinmiş oyuncunun sonraki kariyeri pek de iyi gitmedi. İkilinin boşanması sonrası Kim Kardashian, Kanye West ile bir ilişkiye başlarken Kris Humphries, NBA'de tutunmanın sıkıntısını yaşadı. 33 yaşındaki oyuncu bu sezon hiçbir takımın kadrosunda kendine yer bulamadı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Khloe, ayrılık sonrası yeni bir NBA yıldızıyla aşka yelken açarken Lamar Odom'un da en son alkol ve madde etkisindeyken yaşadığı zor anlar basına yansımıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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2009 yılında bu evlilik öncesi Lamar Odom, Los Angeles Lakers formasıyla ilk NBA şampiyonluğunu yaşamıştı. 2010 yılında da tekrar NBA şampiyonluğu yaşayan, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ABD Milli Takımı ile zafere ulaşan Lamar Odom'un sonrasındaki kariyeri ise pek de istenilen şekilde gitmedi. 2011'de Lakers'tan ayrılan Odom, sonrasında NBA'de dikiş tutturamadı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Profesyonel basketbol kariyerinde en son 2014'te kısa süre İspanyol ekibi Baskonia'nın formasını giyebildi. 2013'te Lamar Odom ilk olarak alkol ve madde etkisi altında araç kullanmaktan dolayı tutuklandı. Kısa bir süre sonra Khloe, kendisini striptizciler ile aldattığını belirttiği Lamar'a boşanma davası açtı. 2015'te Lamar Odom bu kez bilincini kaybetmiş şekilde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Kendisi bir süre komada kaldı. Bir süre boşanma durumunu erteyelen Khloe Kardashian, Lamar Odom'un iyileşme sürecinin başarılı gitmesiyle birlikte oyuncudan boşandı. Khloe, ayrılık sonrası yeni bir NBA yıldızıyla aşka yelken açarken Lamar Odom'un da en son alkol ve madde etkisindeyken yaşadığı zor anlar basına yansımıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Lamar Odom ile olan evliliğini sonlandırmasının ardından Khloe Kardashian, 2016 yılında bir başka NBA yıldızı Cleveland Cavaliers forması giyen Tristan Thompson ile aşk yaşamaya başladı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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2016'da Cleveland Cavaliers ile şampiyonluk yaşayan Tristan Thompson, sonrasında sakatlık problemleri nedeniyle eski performansını gösteremez oldu. İkili devam eden aşk hayatlarıyla adlarından söz ettirseler de Tristan için işler NBA'de pek de iyi gitmiyor. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Tristan Thompson, takımda son derece azalan rolünü tekrar arttırmanın ve yer alamadığı ilk 5'e tekrar girmenin çabasını veriyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Ailenin genç üyelerinden ve son dönemin en popüler mankenlerinden olan Kendall Jenner da bir NBA yıldızıyla aşk yaşayan isimlerden.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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ABD'de popülarizmin merkezi Los Angeles'ta yaşayan Kendall Jenner, Los Angeles Clippers'ın yıldız oyuncuzu Blake Griffin ile aşk yaşamaya başlamıştı.Blake Griffin, Los Angeles Clippers'ın sembol isimlerinden biri haline gelmişken bu ilişki sürecinde Detroit Pistons'a takas edildi. Kendall Jenner, Los Angeles'ın yıldızlarla dolu ortamında kariyerine devam ederken Blake Griffin, bir sanayi şehri olan Detroit'in yolunu tuttu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Lamar Odom ve Tristan Thompson ile olan ilişkileriyle gündeme gelen Khloe Kardashian'ın NBA'de ilk ilişki yaşadığı isim Rashad McCants olmuştu. NCAA'den geliş süreciyle önemli bir NBA yıldızı olması beklenen Rashad McCants, Khloe Kardashian ile yaşadığı ilişki sonrası sadece 1 sezon daha NBA'de forma giyebilme şansı buldu ve NBA kariyeri sona erdi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Kendall Jenner'ın, NBA'de ilk olarak Chandler Parsons ile ilişki yaşadığı belirtilmişti. Sıkça buluşan, bir araya gelen ikiliden Kendall Jenner yükselişle yoluna devam ederken Chandler Parsons, Memphis Grizzlies ile imzaladığı yüksek tutarlı kontrata rağmen sakatlık ve formsuzluk nedeniyle NBA'deki ilk dönemlerini arar durumda. NBA yıldızlarıyla olan ilişkileri sonrası Kardashianlar yükselerek yollarına devam ederlerken aynı durum oyuncular açısından pek de geçerli olmadı. (Ajansspor)