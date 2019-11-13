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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13 Kasım 2019 - 08:23,

NBA'de Gecenin Sonuçları | Furkan Korkmaz, Cedi Osman'ı üzdü!

NBA'de Furkan Korkmaz ve Cedi Osman kozlarını paylaştı...

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NBA'de heyecan bu sabaha karşı oynanan 7 karşılaşma ile devam etti.

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Temsilcilerimiz Cedi Osman ve Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers maçında kozlarını paylaştı.

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Wells Fargo Center'da oynanan maçta parkeden galip ayrılan taraf, 98-97'lik skorla Philadelphia 76ers oldu.

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Cavaliers karşısında 31 dakika 21 saniye süre alan Furkan Korkmaz, 10 sayı - 4 ribaunt - 1 asist üretti.

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Geceye damga vuran an ise üçüncü çeyrekte Furkan Korkmaz'ın Cedi Osman'ın üzerinden gönderdiği üçlük oldu.

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Milli basketbolcumuz böylece son 7 maçının 6'sında çift hanelere çıkmış oldu.

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Furkan Korkmaz böylece koç Brett Brown'ın da güvenini kazanmış oldu.

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Yetenekli isim son olarak Philadelphia 76'ers'ın, Charlotte Hornets'ı 114-106 yendiği mücadelede maçın oyuncusu seçilmişti.

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Furkan ayrıca son saniyedeki 3 sayılık basketiyle Portland Trail Blazers deplasmanında'ki 129-128'lik galibiyetin mimarı olmuştu.

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Cleveland Cavaliers'ta ise Cedi Osman, 31 dakika 40 saniye süre aldı.

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Cedi Osman, bu süre zarfında yalnızca 4 sayı - 1 ribaund - 4 asist üretebildi.

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Indiana Pacers 111 - 85 Oklahoma City Thunder

13

Miami Heat 117 - 108 Detroit Pistons

14

Chicago Bulls 120 - 102 New York Knicks

15

Denver Nuggets 121 - 125 Atlanta Hawks

16

Phoenix Suns 115 - 123 Los Angeles Lakers

17

Utah Jazz 119 - 114 Brooklyn Nets

18

Sacramento Kings 107 - 99 Portland Trail Blazers

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