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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12 Kasım 2019 - 08:37,

NBA'de gecenin raporu (12 Kasım 2019)

NBA'de bu sabaha karşı önemli maçlar oynandı...

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İşte gecenin raporu...

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Detroit Pistons, evinde Minnesota karşısında etkisiz bir performans ortaya koydu. Ev sahibi son bölümde farkı indirse de sahadan 114-120 mağlup ayrıldı.

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Wiggins; 33 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle gecenin yıldızı oldu.

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Houston Rockets ise deplasmanda New Orleans'a konuk oldu. Fenerbahçe'den New Orleans'a giden Nicolo Melli maçta süre almadı.

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Harden ise yine resital sundu. Bay Sakal, mücadeleyi 39 sayıve 9 asistle tamamladı.

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Westbrook ise 26 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

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San Antonio Spurs ise evinde Memphis'e 113-109 yenildi. Maça damga vuran olay ise Tony Parker'ın vedası oldu.

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Adı kulüple özdeşleşen isimlerden Tony Parker'ın forması emekli edildi.

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Teksas ekibi, Parker için özel bir de video hazırladı. Fransız yıldızın bu anlarda gözlerinin dolduğu görüldü.

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Dallas ise deplasmanda Boston ile karşılaştı. Celtics, rakibi karşısında sahadan 116-106 galip ayrılırken Doncic'in müthiş performansı deplasman ekibine yetmedi.

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Boston Walker ve Brown ile rakibini devirirken Dallas adına genç yıldız Luka Doncic 34 sayı, 6 ribaunt ve 9 asist kaydetti.

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Doncic'in bu performansının karşılığını alamayınca maç sonu üzgün şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

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Bayern Münih'in yıldızı Serge Gnabry'nin, Houston Rockets'ın yıldızı James Harden ile tanıştığı o anları izliyoruz...

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