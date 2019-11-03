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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
03 Kasım 2019 - 08:33,

NBA'de Furkan Korkmaz çılgınlığı!

NBA'de Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, gururlandırdı...

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NBA'de Furkan Korkmaz çılgınlığı yaşanıyor.

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Furkan Korkmaz'ın son saniye üçlüğüyle Philadelphia 76ers, Portland Trail Blazers'ı 129-128 mağlup etti!

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Philadelphia'da Milli basketbolcunun attığı son saniye basketinin ardından büyük bir sevinç yaşandı.

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Takım arkadaşları Furkan'ın yanına koşarken genç yıldız sevincini arkadaşlarıyla paylaştı.

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Furkan Korkmaz, karşılaşmayı 11 sayı ile tamamlarken maçın en önemli basketine imza attı.

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Bu basketle birlikte Philadelphia 76ers, NBA'de bu sezon yenilmeyen tek takım olma özelliğini de korudu.

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Takımın son saniye şutunu Furkan'ın üzerinden çizmesi de genç yıldızın takım için ne kadar önemli biri haline geldiğini kanıtladı...

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Furkan'ın bu sezon NBA'de daha çok şans alması bekleniyor...

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