NBA yıldızının ölümünden 9 yıl sonra karısı cinayeti itiraf etti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
NBA yıldızının ölümünden 9 yıl sonra karısı cinayeti itiraf etti
NBA oyuncusu Lorenzen Wright oldukça popüler olduğu bir dönemde vurularak öldürülmüş ve cesedi ıssız bir adada bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken karısı şok bir gelişme yaşandı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bundan tam 9 yıl önce öldürülen NBA oyuncusu Lorenzen Wright cinayetinden son dakika haberi geldi! 2010 yılında vurularak öldürülen NBA oyuncusunun karısı Sherra Wright olaydan 9 sene sonra cinayete yardım ve yataklık yaptığını itiraf etti.
2
Oldukça popülerken ortadan kaybolan ve daha sonra cesedi ıssız bir alanda bulunan Lorenzen Wright'in eşi Sherra Wright'ın eşinin ölümüne yardım etme nedeninin 1 milyon $'lık hayat sigortası olduğu da ortaya çıktı; kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları da ortaya çıktı.
3
2010 yılında gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve vurularak öldürüldüğü tespit edilen NBA oyuncusu Lorenzen Wright'ın cinayeti ile ilgili davada flaş bir gelişme yaşandı.
4
35 yaşında yaşamını yitiren Wright'ın eşi Sherra Wright, "birinci dereceden cinayete yardım ve yataklık etme" suçlamasını Shelby İli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kabul etti.
5
Yargıç Lee Coffee, Sherra Wright'ı 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Coffee, cezasının yüzde 30'unu çektikten sonra şartlı tahliye edilebilecek. Bu da Sherra Wright'ın en az yaklaşık 9 yıl hapis yatacağı anlamına geliyor.
6
Wright, suçunu itiraf etmeye karar vermeden evvel eylül ayında birinci derecede cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkacaktı. Lorenzen Wright, cansız bedeni Temmuz 2010'da Memphis'te bir arazide bulunduğunda 10 gündür kayıptı. Vurularak öldürülen Wright'ın cesedinin bu araziye bırakıldığı ortaya çıkmıştı.
7
7 yıl boyunca faili meçhul olarak kalan olayda Sherra Wright ve müşterek davalı Billy Turner Aralık 2017'de birinci derecede cinayetten suçlu bulunmuştu. Daha önce Lorenzen Wright'ın öldürülmesiyle ilişkilendirilen silahın sahibi olduğunu kabul eden Turner ise Eylül ayında yargılanacak.
8
CİNAYETİ PLANLADI
Savcıların hazırladığı iddianameye göre Sherra Wright, Lorenzen Wright'ın cinayetini planladı, ancak ilk planda başarısız olunca bir bahçıvan olan ve Wright çiftiyle o dönemde aynı kiliseye gittiği tespit edilen (basında daha sonra Sherra Wright ve Billy Turner'ın sevgili olduğu iddia edilmişti) Billy Turner'a cinayeti işletti.
9
Sherra Wright, Lorenzen Wright'ın hayat sigortasından 2014'te 1 milyon Dolar almış ve bu parayı 6 çocuğu için kullanacağı yönünde bir anlaşma imzalamıştı.