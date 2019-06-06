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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images
06 Haziran 2019 - 11:18,

NBA Finali'nde dikkat çeken olay! Lowry...

Toronto Raptors, NBA final serisi 3. maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'u 123-109 yenerek 2-1 öne geçti.

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Toronto'da Kawhi Leonard 30 sayı ile oynarken, Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 47 sayısı yetmedi.

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NBA final serisi 3. maçında Toronto Raptors, Oracle Arena'da karşılaştığı Golden State Warriors'u 123-109 yenerek, 2-1 öne geçti ve saha avantajını geri aldı.

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Toronto'da Kawhi Leonard 30 sayı, 7 ribaund, 6 asist, Kyle lowry 23 sayı, 9 asist ve Pascal Siakam 18 sayı, 9 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 47 sayı, 8 ribaund, 7 asisti ve Draymond Green 17 sayı, 7 ribaundı mücadeleyi kazanmaya yetmedi.

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Maç esnasında yaşanan bir olay ise karşılaşmanın önüne geçti.

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Toronto Raptors'un yıldızlarında Kyle Lowry, topu yakalamak için çizgi dışına çıkarken seyircilerin arasına daldı.

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Bu esnada bir Golden State taraftarı, Lowry'yi sinirli bir şekilde itince yıldız oyuncu şaşırdı ve öfkelendi. Taraftara sözlü yanıt veren Lowry, oradan uzaklaştı.

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Birkaç dakika sonra saha görevlileri, Torontolu oyuncuya fiziksel müdahelede bulunan seyirciyi dışarı çıkarttı.

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Maç sonunda konu hakkında açıklama Lowry şu ifadeleri kullandı: "Ligimizde böyle hareketlerin yeri yok. Umarım bir daha NBA maçına gelmesine izin verilmez

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"Bana elini sürerek hakaret içeren sözler sarf etti. Bunu tekrar tekrar yaptı. Böyle bir şey olmamalıydı. Bunun yeri burası değil"

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