« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Nasri'den flaş karar! Yeni adresi...
Spor Arena

Nasri'den flaş karar! Yeni adresi...

Antalyaspor ile yollarını ayırması beklenen Samir Nasri'ye bakın hangi Süper Lig takımı talip oldu.

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 5

Geçtiğimiz günlerde eşyalarını toplayıp ülkesine dönen Antalyasporlu dünya yıldızı Samir Nasri'nin Süper Lig devlerinden biriyle görüştüğü ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 5

Fanatik'in haberine göre Abdullah Avcı yönetiminde üst üste iki sezon ilk yarıyı lider bitiren Başakşehir gücüne güç katmak için transfere hız verdi.

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 5

Kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla dolduran Turuncu-Lacivertliler'in devre arası için Samir Nasri'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 5

10 numara pozisyonuna takıma seviye atlatacak bir oyuncu kazandırmayı hedefleyen İstanbul ekibinin Antalyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Fransız yıldızın menajeriyle görüştüğü iddia edildi.

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 5

Antalyaspor'da mutlu olmayan Nasri'nin de kariyerine Süper Lig'de devam etmeye ve Başakşehir'den gelen öneriye çok sıcak baktığı gelen haberler arasında.

NasriSporfutboltransfersüper ligtransfer haberleriAnadolu Kulüpleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER