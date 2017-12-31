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Nasri'den flaş karar! Yeni adresi...
Spor Arena
Nasri'den flaş karar! Yeni adresi...
Antalyaspor ile yollarını ayırması beklenen Samir Nasri'ye bakın hangi
Süper Lig
takımı talip oldu.
Fotoğraflar: Arşiv
31.12.2017 - 09:17
SON GÜNCELLEME
31.12.2017 - 09:17
Fotoğraflar: Arşiv
31.12.2017 - 09:17
SON GÜNCELLEME
31.12.2017 - 09:17
1 / 5
Geçtiğimiz günlerde eşyalarını toplayıp ülkesine dönen Antalyasporlu dünya yıldızı Samir Nasri'nin Süper Lig devlerinden biriyle görüştüğü ortaya çıktı.
Fotoğraflar: Arşiv
31.12.2017 - 09:17
SON GÜNCELLEME
31.12.2017 - 09:17
2 / 5
Fanatik'in haberine göre Abdullah Avcı yönetiminde üst üste iki sezon ilk yarıyı lider bitiren Başakşehir gücüne güç katmak için transfere hız verdi.
Fotoğraflar: Arşiv
31.12.2017 - 09:17
SON GÜNCELLEME
31.12.2017 - 09:17
3 / 5
Kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla dolduran Turuncu-Lacivertliler'in devre arası için Samir Nasri'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Fotoğraflar: Arşiv
31.12.2017 - 09:17
SON GÜNCELLEME
31.12.2017 - 09:17
4 / 5
10 numara pozisyonuna takıma seviye atlatacak bir oyuncu kazandırmayı hedefleyen İstanbul ekibinin Antalyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Fransız yıldızın menajeriyle görüştüğü iddia edildi.
Fotoğraflar: Arşiv
31.12.2017 - 09:17
SON GÜNCELLEME
31.12.2017 - 09:17
5 / 5
Antalyaspor'da mutlu olmayan Nasri'nin de kariyerine Süper Lig'de devam etmeye ve Başakşehir'den gelen öneriye çok sıcak baktığı gelen haberler arasında.
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