Nasri'den büyük kazık! Bunun adı skandal...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İşte Antalyaspor'u büyük oyuna getiren Nasri olayının perde arkası... Antalyaspor’u belki de birkaç yıl geriye gitmesine neden olacak bir enkaz bıraktı
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Samir Nasri skandalında perde aralanıyor... Fanatik'in haberine göre; tatildeyken 26 Aralık 2016’da tedavi için Los Angeles’ta gittiği özel bir klinikte iyileşmesi adına yasaklı madde enjekte edildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Bu durumun ortaya çıkmasının ardından hakkında soruşturma açılan Samir Nasri’nin alacağı ceza merakla bekleniyordu. Antalyaspor’a transferi esnasında da bu konuyu yakından takip eden dönemin başkanı Ali Şafak Öztürk oyuncunun sözleşmesine, “Ceza alması halinde Antalyaspor’un hakları saklı kalır” maddesi koydurmuştu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Ancak Kırmızı-Beyazlılar bu konuda çok büyük bir oyuna geldi. Dünyaca ünlü oyuncu cezasının Şubat ayında açıklanacağını biliyordu. Bu yüzden Antalyaspor’daki sözleşmesini feshedebilmek için yönetim değişikliği ve takımın içinde bulunduğu durumu bahane ederek ayrılmak istediğini söyledi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Kendisine kolaylık sağlanmaması durumunda ise alacakları geciktiği takdirde FIFA’ya gideceğini iletti. Cihan Bulut başkanlığında kurulan yeni yönetim ise çok ilginç bonuslarla 7 milyon Euro’yu bulduğu iddia edilen bir maliyeti olan Nasri’yle sözleşmeyi feshetme yolunu seçti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Ancak Nasri’nin planı burada da işledi. Antalyaspor’dan 1.25 milyon Euro fesih bedeli talep eden Samir Nasri, belli taksitlerle 1 milyon Euro üzerinde el sıkıştı ve alacağı cezayı umursamadan şehri terk edip tatile gitti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Gelen teklifleri değerlendirmeye bile almadı. Arkasında ise Antalyaspor’u belki de birkaç yıl geriye gitmesine neden olacak bir enkaz bıraktı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Samir Nasri, Ali Şafak Öztürk döneminde Antalyaspor'a bu törenle imza atmıştı. İzlemek için videoya tıklayınız...