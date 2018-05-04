Nagatomo transferinde flaş gelişme! Haber yolladı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Nagatomo transferinde flaş gelişme! Haber yolladı...
İtalyan basını, başarılı oyuncunun Dünya Kupası’ndan önce durumunu netleştireceğini yazdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 7
Devre arasında transfer olduğu sarı kırmızılıların başarısında önemli pay sahibi olan Japon yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 7
Galatasaray’ın Inter’den devre arasında kiraladığı Yuto Nagatomo’nun bonservisinin alınması gündemdeki yerini koruyor. Bu konu ile ilgili İtalya’dan ilginç bir haber geldi. İtalyan basını, başarılı oyuncunun Dünya Kupası’ndan önce G.Saray’a imza atıp, Rusya’ya kafası rahat gitmeyi planladığını yazdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 7
Nagatomo’nun İnter Kulübü yetkileriyle bizzat görüştüğü ve G.Saray’a transferinden kolaylık sağlanmasını istediği de vurgulandı. Fatih Terim transferin bir an önce resmiyet kazanmasını istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 7
İtalyan ekibi Japon oyuncusu için 6 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Galatasaray, Nagatomo’nun bonservisi için 2.5 milyon euronun üzerinde bir rakam teklif etmeyecek. Japon futbolcunun Inter’le 1 yıl daha sözleşmesinin bulunması ve tecrübeli oyuncunun Türkiye’de kalmak istemesi pazarlıkta Sarı-Kırmızılı kulübün elini güçlendirecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 7
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Nagatomo’nun bonservisi alınıp alınmayacağı konusunda ise çarpıcı ifadeler kullandı. Cengiz şunları söyledi:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 7
- Nagatomo çok karakterli iyi bir insan. Ama yarın tüm söylediklerimiz bize İtalyanlar tarafından yol-su-elektrik olarak geri dönebilir. Normal şartlarda isteyecekleri para yerine Maradona parası isteyebilirler. Şu an İnter’le bir görüşme yapmadık. Herkes birbirinin hamlesini bekliyor. Mayıs ve Haziran için 256 milyonluk ödeme durumumuz var. 3 ayda 320 milyon TL borç ödedik.Mayısta 86 milyon, haziranda 256 milyon TL ödeme durumuz var. Yeni yönetim kurulu listemi ben de bilmiyorum. bugün hep beraber görmüş olacağız. (Akşam)