Nadal'ı basın toplantısında şok eden evlilik sorusu: Bu ciddi mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tenis HaberleriNadal'ı basın toplantısında şok eden evlilik sorusu: Bu ciddi mi?
GeriTenis Nadal'ı basın toplantısında şok eden evlilik sorusu: Bu ciddi mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Tenis
Spor Arena
12 Kasım 2019 - 14:30,

Nadal'ı basın toplantısında şok eden evlilik sorusu: Bu ciddi mi?

ATP finallerinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Almanların yıldızı Alexander Zverev ile karşılaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Rafa, karşılaşmayı sürpriz şekilde 6-2 ve 6-4'lük iki setle kaybetti. Karşılaşmanın ardından ise olanlar oldu.

2

İspanyol yıldız üzgün şekilde kortu terk etti.

3

Yarım saat süre sonra ise basın toplantısı başladı. Nadal için basın toplantısı kabuse dönüştü.

4

3 hafta önce  Mery Perello ile evlenen Rafael Nadal'a evliliğin korttaki duruma yansıyıp yansımadığı sorusu yöneltildi.

5

Nadal, "Evlilik öncesi, evlilik süreci ve evlilik sonrası dikkat dağınıklığı olabilir. Bu süreç tenis konsantrasyonunu etkiledi mi?" şeklindeki soruyu duyunca çok sinirlendi.

6

İspanyol yıldız, "Gerçekten bu soruyu mu soruyorsun bana? Bu gerçek mi yoksa şaka mı yapıyorsun." cevabını verdi.

7

Muhabir bunun üzerine ciddi olduğunu söyleyince Nadal bir açıklama daha yaptı.

8

Rafa'nın sözleri şöyle oldu;

9

"Aynı kadınla 15 yıl birlikte olduktan sonra ve stabil bir hayat sürerken bu soru şaşırtıcı oldu. Parmağınıza yüzük takıp takmamak bir şeyi değiştirmez."

10

"Bu soru tamamen bir saçmalık, teşekkürler..."

11

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
'Gerçekler neden gizleniyor anlamıyorum, Schumacher...'
Nadal'ı basın toplantısında şok eden evlilik sorusu: Bu ciddi mi?
Anthony Joshua - Andy Ruiz Jr arasındaki tarihi dövüş için olay yorum!
Raheem Sterling kadro dışı kaldı! Kavganın faturası...