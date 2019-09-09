Nadal hÄ±Ã§kÄ±ra hÄ±Ã§kÄ±ra aÄŸladÄ±! Tarihi an...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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ABD AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nda tek erkeklerde 2 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Ä°spanyol Rafael Nadal, 5 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Rus Daniil Medvedev ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
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MÃ¼cadele Ã¶ncesi ve sonrasÄ±yla tarihi anlara sahne oldu...
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New York'taki Arthur Ashe StadÄ±'nda dÃ¼zenlenen sezonun son grand slam turnuvasÄ±nda tarihi maÃ§ 5 saat sÃ¼rdÃ¼...Â
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23 yaÅŸÄ±ndaki Daniil Medvedev kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayarak Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±.
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Medvedev, uzun yÄ±llar sonra bir grand slam finalinde maÃ§Ä± 2-0'dan 2-2'ye getiren nadir tenisÃ§ilerden biri olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.
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MaÃ§Ä± 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 ve 6-4'lÃ¼k setlerle 3-2 kazanan 33 yaÅŸÄ±ndaki Rafael Nadal, turnuvayÄ± birinci sÄ±rada tamamladÄ±.Â
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Medvedev, 2000 yÄ±lÄ±nda ABD AÃ§Ä±k'Ä± kazanan Rus tenisÃ§i Marat Safin'in ardÄ±ndan bu turnuvada finale ulaÅŸan bir diÄŸer Rus sporcu olarak tarihe geÃ§miÅŸti.
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Nadal ise bu sonuÃ§la, 19'uncu grand slam ve 4'Ã¼ncÃ¼ ABD AÃ§Ä±k ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti.
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Kupa seremonisinde ise Ã§ok konuÅŸulacak anlar yaÅŸandÄ±...
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Daha Ã¶nce oynanan maÃ§lardaki agresif davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle seyircilerle gerilim yaÅŸayan Rus tenisÃ§i, yuhalanmasÄ±nÄ±n bir nedeni olduÄŸunu, insan olarak hatalar yapabileceÄŸini ve deÄŸiÅŸeceÄŸini sÃ¶yledi.
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Binlerce taraftarÄ±n Ã¶nÃ¼nde yapan Medvedev bu kez bÃ¼yÃ¼k alkÄ±ÅŸ aldÄ±.
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Dev ekrana Nadal'Ä±n ÅŸimdiye kadar kazandÄ±ÄŸÄ± 19 Grand Slamâ€™i iÃ§eren bir video verilince Ä°spanyol tenisÃ§inin gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
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Nadal, "Bu zafer benim iÃ§in Ã§ok ÅŸey ifade ediyor, Ã¶zellikle de bu kadar zor bir ÅŸekilde geÃ§tiÄŸi iÃ§in. Sinirlerim maÃ§Ä± kontrol altÄ±na aldÄ±ktan sonra Ã§ok gerildi. Ã‡Ä±lgÄ±n bir maÃ§tÄ±. Bilmiyorum, sadece ÅŸu an Ã§ok duygusalÄ±m" sÃ¶zlerini sarf etti.
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Nadal, bu ÅŸampiyonluÄŸuyla 3,85 milyon dolarlÄ±k Ã¶dÃ¼lÃ¼ de elde ederken toplamda kazanÄ±lan Grand Slam rakamlarÄ±nda Ä°sviÃ§reli efsane isim Federer'e bir adÄ±m daha yaklaÅŸtÄ±.Â
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Federer'in toplamda 20 Grand Slam zaferi bulunuyor.