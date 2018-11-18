Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Müthiş iddia! 'F.Bahçe 5 yılda en az 3 kez şampiyon olur, çünkü...'
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar yine olay yaratacak açıklamalara imza attı...
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Sarı lacivertlilerin en yakından nabzını tutan Ahmet Ercanlar, Haber Global'deki Kontra programında Fenerbahçe için flaş şampiyonluk iddiasında da bulunurken, ezeli rakip Galatasaray için de şunları söyledi...
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İşte Ahmet Ercanlar'ın o çok tartışılacak sözleri... "Aziz Yıldırım başkanlığı sürecinde tam 1676 gün ceza almış. 4,5 yıl eder bu. 1 sene de cezaevinde yattı. Başkanlığının 5,5 senesinde tribünde olamamış."
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- 521 bin 500 lira da para cezası almış. Hepsini kendi cebinden ödedi. Her zaman Fenerasyon Fenerasyon deniyor, Fenerbahçe’nin kollandığı iddia ediliyor ama hep cezaları Fenerbahçe almış. Bu tamamen algı yönetimi.
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- Tolgay Arslan da Ozan Tufan da çok değerli oyuncular. Bence böyle bir takas olursa iki oyuncu da yeni takımında çok başarılı olur. Artık kulüpler kendi aralarında transfer yapmaya daha sıcak olmalı.
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- 6-0'lık ağır Fenerbahçe hezimeti, Galatasaray’ın psikozu. Zaten Mustafa Cengiz de itiraf etmiş oldu. Ben aslında bu durumlarla eğleniyorum.
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- Galatasaray 2012’deki o gün Fenerbahçe’nin stadında kupayı kaldırmamalıydı. Dışarıda insanlar ölüyordu. Hatırlayın o günü. Ali Koç sahaya girdi.
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- Taraftar başlatmadı olayları. Helikopterle gaz sıkıldı. Maç bitiminde çevik kuvvet hiçbir şey yokken sahaya girdi. Galatasaraylı futbolcuların etrafı sarıldı. Sonra tribüne müdahale edildi.
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- Olaylar öyle başladı. Fenerbahçe’ye bir operasyondu bu. İnsanlar stat içinde ve dışında zarar gördü yok yere. Burada insanlık biraz unutuldu. İnsanlık mı kupa mı, hangisi daha değerli?
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- İddia ediyorum. Fenerbahçe önümüzdeki 5 senede, 3 şampiyonluk alacak. Rakiplerin durumuna da bakıyorum. Fenerbahçe’nin yapılanmasına da bakıyorum.
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- Comolli’nin çok doğru hamleleri var. Eğer çok büyük bir şey olmazsa Fenerbahçe 5 senede 3 şampiyonluk yaşar.
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"2012'de Galatasaray Kadıköy'de kupayı kaldırmamalıydı!"
İşte Ahmet Ercanlar'ın 'Kontra' programında yaptığı açıklamalar...