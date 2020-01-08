Mustafa Denizli'den Galatasaray'a transfer çağrısı! Arda Turan...

BÜYÜK HEDEFLER VAR AMA OLMAZ Takımlarımızın yaptığı transferler genel olarak söylüyorum avrupa liglerinin iyi veya vasat liglerinden biz oradan yaptığımız transferlerle büyük hedefler arıyoruz. Büyük hedefleri olan takımlar var ama böyle olmaz. Kaliteli futbolcularımız var mı var ama artık o eski çizgiyi yakalıyamıyoruz. Avrupa'daki piyasa çok yüksek. Ben rekabetten yanayım bizim çocuklarımıza gelsinler mücadele etsinler. Kriter getirilebilir mi bilmiyorum zor birşey çok. İngiltere denedi olmadı ama kendi liglerini en üst seviyede tutmayı bildiler. Türk kulüplerinindeki bu durum düzelir neden düzelmesin.