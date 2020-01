Mustafa Denizli'den Galatasaray'a transfer çağrısı! Arda Turan...

ŞAMPİYONLUKLARDA DA 6. BİTİRDİM Futbolun içinde her kulübün her futbolcunun yaşayabileceği şeyler. Sakatlık olabilir mi olur. Çokça sakatlıkta olur. Her şeye baktığın zaman Galatasaray'ın aldığı puan ne hocayı ne camiayı tatmin eder ama neticede ligin başında bulunan takımla aranda 10 puan fark var. Yani 3.5 maç Galatasaray, bu puanla 2. olsa çok farklı konuşuruz ama arada çok takım var ben Galatasaray'la yaşadığım son 2 şampiyonlukta da devreyi 6. bitirdim. Bunlar çok önemli değil.