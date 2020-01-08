Mustafa Denizli'den Galatasaray'a transfer çağrısı! Arda Turan...
Mustafa Denizli, Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan'ın yeniden Galatasaray formasını giyme ihtimalini değerlendirdi.
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Deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, TRT Spor'da gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalar yaptı. Denizli, Arda Turan'ın da yeniden Galatasaray forma ihtimalini yorumladı.
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ÇOK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM
Futbolcuyken Avrupa'da çok hayal kırıklığı yaşadım. Çok sakin gözüküyorum ama içimdeki kopan fırtınaları kimse göremiyor. Teknik direktörlük hayatımda hiç kimseyi rencide etmemeye çalıştım.
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DEVAMINI GETİRMEK ZORDU
Galatasaray'ın başına geldiğimde 37 yaşındaydım takımın %80'i benim takım arkadaşımdı bu kolay değildi. Hedefler vardı. Ben şampiyon bir takımı devralmıştım. Allah'a şükür uzak puan farkıyla şampiyon olduk ve iyi bir sezon geçirdik. Kendi kendime aklımdan geçirdim şampiyonluk gecesi bu senin ilk şampiyonluğun ama zaten Galatasaray bunu defalarca yaşamış ben de kendime başka hedefler koymak istedim. Galatasaray'ın Türkiye'de başaramadığı bir şey kalmamış. Bizde hedefleri yurtdışında koyduk. Rakibimiz PSV'ydi o zamanalar 1 sezonda 1 kere yenilen bir takımdan bahsediyoruz. İlk maç 3-0 yenildik ama 2. maçı kazanmayı başardık ama devamını getirmek çok zordu.
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BİRAZ RİSKLİ BİR YOL
Bir gün Altay'da kamptayız, yetiştiğim kulüp orasıdır benim. Beni Türk futboluna sunan kulüp daha doğrusu. Kapıdan eski bir futbolcu geldi elinde albumlerle, bize 30-40 dakika albümlerini gösterdi gittikten sonra herkes böyle şey mi olur saçmalık diye konuştu. Tabi ben de o dönem albüm yapıyorum. Akşam eve gittim aldım albümü, üstüne kolonyayı döktüm yaktım çünkü bir şey anlatmak istersem albüme ihtiyacım olmasın istedim. Biraz riskli bir yol ama...
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ŞAMPİYONLUKLARDA DA 6. BİTİRDİM
Futbolun içinde her kulübün her futbolcunun yaşayabileceği şeyler. Sakatlık olabilir mi olur. Çokça sakatlıkta olur. Her şeye baktığın zaman Galatasaray'ın aldığı puan ne hocayı ne camiayı tatmin eder ama neticede ligin başında bulunan takımla aranda 10 puan fark var. Yani 3.5 maç Galatasaray, bu puanla 2. olsa çok farklı konuşuruz ama arada çok takım var ben Galatasaray'la yaşadığım son 2 şampiyonlukta da devreyi 6. bitirdim. Bunlar çok önemli değil.
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BEŞİKTAŞ'TA RAKİBİM SİVAS'TI
Muhtemelen aradan geçecek 11-12 hafta sonunda maksimum 3 takım yarışır. Bu yarışı değiştirecek, renklendirecek maç Beşiktaş-Sivas maçı olacak. Tek maç olmasına rağmen 7. 8. sıraya kadar müthiş etkileyecek bir maç. Beşiktaş ve Sivas dışında ilk 7 deki takımların ben 3 puanla başlayacağını düşlğünüyorum. Ne tesadüf ki Beşiktaş'la şampiyonluk yaşadığımda da rakip Sivas'tı ama bu böyle sürmez 3 takım kalır. Bazı şeyleri söylüyorum çünkü bunlar yaşanmışlık. Paranla bir çok şey yapabilirsin, şirketler kurarsın, yatırımlar yaparsın ama satın alamayacağın tek şey tecrübedir. Ben şöyle ligin röntgenini çektiğimde bazı şeyleri görebiliyorum.
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BENİM YANIMDA BAŞLADI
Sivas'ın başında teknik adamlığa benim yanımda başlayan Rıza hoca var. Oyunculuğa da bana rakip olarak başlayan bir isim aslında. Okan'la teknik adam olarak beraber çalışmadık ama futbolculuk döneminde Galatasaray'da yanımdaydı ikiside çok iyi başlangıç yaptı. Keza Sergende çok iyi. Malatya'da öyle, Fenerbahçe'de yarışın içinde olacağının sinyallerini verdi. Yarış heyecanı var ama kaliteyi yükseltmemiz lazım.
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ARDA TURAN'I G.SARAY'A İSTERİM
Ben Arda'yı çok severim. Hatta Arda'nın oğlu benim torunumla yaşıt. Eşini de çok severim çok sık görüşemiyoruz ama görüştüğümüzde de çok rahat sohbet ediyoruz. Çok yakından takip ettim ben Arda'yı yıllarca. Arda'nın Galatasaray'a dönmesini kendi adıma isterim ama gerçekleşme şansının yüzde olarak yüksek olduğunu düşünmüyorum. Arda'nın iyi bir kapanış yapması lazım, başladığı yerde bitirmesi onun için iyi olur. Saygılıdır ama gereksiz polemiklere de girdiği olmuştur.
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FATİH HOCA KARAR VERMİŞTİR
Fatih hoca ve yönetim karar vermiştir, ben sadece kişisel düşüncelerimi paylaşıyorum. Arda Galatasaray'a giderse orada birçok noktada işe yarayacağını düşünüyorum. Neticede karar vermesi gerekenler kulübün başkanı ve yöneticileridir.
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BÜYÜK HEDEFLER VAR AMA OLMAZ
Takımlarımızın yaptığı transferler genel olarak söylüyorum avrupa liglerinin iyi veya vasat liglerinden biz oradan yaptığımız transferlerle büyük hedefler arıyoruz. Büyük hedefleri olan takımlar var ama böyle olmaz. Kaliteli futbolcularımız var mı var ama artık o eski çizgiyi yakalıyamıyoruz. Avrupa'daki piyasa çok yüksek. Ben rekabetten yanayım bizim çocuklarımıza gelsinler mücadele etsinler. Kriter getirilebilir mi bilmiyorum zor birşey çok. İngiltere denedi olmadı ama kendi liglerini en üst seviyede tutmayı bildiler. Türk kulüplerinindeki bu durum düzelir neden düzelmesin.
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HAKEMLERİ ÇOK ELEŞTİRİYORUZ
Çok eleştirmiyoruz hakemleri. Olağanüstü çok eleştiriyoruz. Hata yapılabilir bu VAR 0 hatalkı bir sistem değil. Biz çok fazla konuşulacak şey arıyoruz. Türkiye'de çok değerli hakemler var ama biz bu hakemlerin psikolojisini bozuyoruz. Bakın sistem güvensizlik üzerine kurulursa olmaz. Yolun sonunu bulma şansımız yok. Bende görüyorum hata yapıyor ne olacak. Hataları topladığınızda fazla bir şey çıkmaz. Futbolu konuşun, avrupada İngiltere'de, Almanya'da ne hatalar yapılıyor. Burada futbolcularada çok şey düşüyor. Hakemlerimiz başkalarının yaptığı hareketler yüzünden çok zor durumlarda kalıyorlar.
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DEPREM FOBİSİ OLUŞTU
Traktör Sazi'de deprem yaşadık. Aslında ben İstanbul'da ve İzmir'de de yaşamıştım ama bir fobi oluştu. Ondan sonra bir takım iç problemler yaşandı. Ortam harikaydı takımın durumda çok iyiydi. Gerçekten çok güzeldi ama şu anda tabi ordaki siyasi durumlardan dolayı sıkıntılar var. Ben İran'ı seviyorum. Hep yakından takip ediyorum, güzel ama bu ortamda futbol zevki de kaçar. Hem onlar adına hemde bizim adımıza şanssız bir dönem oldu.
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MERİH VE ÇAĞLAR YORUMU
Merih formayı kapmış gibi şuanda sezon başında böyle değildi. Çağlar son 6-7 haftadır Leicester'ın en güven veren oyuncusu. İkisinin yanında Kaan ve Ozan gibi alternatifleri var. Böyle bir defans var hem gençler hem tecrübeliler. Sağda ve solda oynayanlarda Avrupa'da ve kendi liglerinde çok başarılılar. Nerede oynadığınız çok önemli değil potansiyeli var mı ona bakalım. Ayrıca yıllarca görev yapmış Gökhan ve Caner'de yarışın içinde.
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DOĞRU OLMAZ
Bu transfer işleri futbolcu da teknik adam da dillendirince sıkıntı oluyor, bir takım teklifler var tabi ki ama bunu burda söylemek doğru olmaz.