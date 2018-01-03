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Futbol

Mustafa Denizli en iyi 11’ini seçti! Bomba kadro…

Deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli, Başakşehir'in liderliğinde geçilen ilk yarının en iyi 11'ini belirledi.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Mustafa Denizli en iyi 11’ini belirledi. İşte sürpriz isimlerin de yer aldığı o kadro:

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Beto

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Gael Clichy

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Pepe

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Alexandru Epureanu

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Mariano

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Emre Belözoğlu

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Ryan Babel

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Fernando

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Mathieu Valbuena

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Ricardo Quaresma

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Burak Yılmaz

Mustafa DenizliFutbolSüper LigAnadolu Kulüpleri

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