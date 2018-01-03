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Mustafa Denizli en iyi 11’ini seçti! Bomba kadro…
Futbol
Mustafa Denizli en iyi 11’ini seçti! Bomba kadro…
Deneyimli teknik direktör
Mustafa Denizli
, Başakşehir'in liderliğinde geçilen ilk yarının en iyi 11'ini belirledi.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
03.01.2018 - 10:09
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:11
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
03.01.2018 - 10:09
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:11
1 / 12
Mustafa Denizli en iyi 11’ini belirledi. İşte sürpriz isimlerin de yer aldığı o kadro:
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
03.01.2018 - 10:09
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:11
2 / 12
Beto
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
03.01.2018 - 10:09
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:11
3 / 12
Gael Clichy
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
03.01.2018 - 10:09
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:11
4 / 12
Pepe
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
03.01.2018 - 10:09
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:11
5 / 12
Alexandru Epureanu
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
03.01.2018 - 10:09
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:11
6 / 12
Mariano
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
03.01.2018 - 10:09
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:11
7 / 12
Emre Belözoğlu
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
03.01.2018 - 10:09
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:11
8 / 12
Ryan Babel
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
03.01.2018 - 10:09
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:11
9 / 12
Fernando
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
03.01.2018 - 10:09
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:11
10 / 12
Mathieu Valbuena
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
03.01.2018 - 10:09
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:11
11 / 12
Ricardo Quaresma
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
03.01.2018 - 10:09
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:11
12 / 12
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