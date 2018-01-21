Mustafa Cengiz'in ilk icraatı: 5 milyon dolar...

Seçimde Dursun Özbek'i geçerek Galatasaray'ın yeni başkanı olan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıları şahlandırmak için kolları sıvadı.
Ali Naci KÜÇÜK
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Ali Naci KÜÇÜK
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Galatasaray'da önceki gün yapılan olağanüstü kongreden zaferle ayrılan yeni başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, mevcut başkan Dursun Özbek’in futbolculara verdiği ödeme sözünü yerine getirmek için harekete geçti.
Ali Naci KÜÇÜK
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Özbek, geçtiğimiz hafta, “Seçimden hemen sonra futbolculara 5 milyon dolar ödeyeceğiz” diyerek, takımın kritik Kayserispor maçına daha moralli çıkmasını sağlayacaklarını söylemişti. Hatta Özbek, verdiği sözü tutmak adına gerekli hazırlıkları yaptı ve bir bankadan şahsi kefaleti ile 5 milyon dolar kredi aldı.
Ali Naci KÜÇÜK
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Dursun Özbek parayı hazırladı, ancak seçimi kaybetmesi her şeyi değiştirdi. Futbolculara ödeme yapılması gerektiği bilgisini alan yeni başkan Mustafa Cengiz ile futbolun yönetildiği Sportif A.Ş.’nin başına geçecek olan Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas hemen kolları sıvadı.
Ali Naci KÜÇÜK
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Şampiyonluk mücadelesi veren takımın seçim atmosferinden etkilenmemesi ve kafalarda bir soru işareti oluşmaması için gereken adımlar atıldı. Cengiz, Albayrak ve Elmas’ın 5 milyon doları en kısa sürede temin ederek hafta içinde futbolculara dağıtacağı bildirildi.
Ali Naci KÜÇÜK
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Bu arada Mustafa Cengiz, yeni başkan olarak takımı yalnız bırakmama adına sarı kırmızılı ekibin bugün Kayserispor ile oynayacağı maça gitme kararı aldı. Cengiz’e Kayseri seyahatinde yönetim kurulundan 5-6 ismin eşlik etmesi bekleniyor. Başkanlık görevini yarın ya da perşembe günü Mustafa Cengiz’e devredecek olan Dursun Özbek ise Kayseri’ye gitmeyecek.
Ali Naci KÜÇÜK
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Bu arada Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’nda yer alacak olan Abdurrahim Albayrak’ın maça gitmeyeceği, mazbata töreninin ardından Florya’da mesai harcayacağı öğrenildi.